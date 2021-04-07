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"КДВ Групп" объединила ряд молочных и растениеводческих активов в Тамбовской области

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - ООО "КДВ Агрохолдинг" (входит в "КДВ Групп") стало учредителем нескольких молочных и растениеводческих активов в Тамбовской области, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс" в среду.

В частности, "КДВ Агрохолдинг" в феврале получил 100%-й контроль над тремя компаниями: ООО "Мегаферма "Шереметьево" (молочный комплекс), ООО "Печаево-Нива" (занимается заготовкой корма для скота) и ООО "Тамбовская земельная компания". Ранее данные активы были аффилированы со структурами агрохолдинга "Красный восток", основанного погибшим в феврале 2020 года экс-депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным.

Спустя месяц "КДВ Агрохолдинг" получило долю в 74,5% в ООО "Тамбовагроинвест", основными бенефициарами которого ранее являлись датские Danrus Agro ApS и Avgas ApS, а также сингапурская Pinnacle Group of Companies Pte Ltd. "Тамбовагроинвест", в свою очередь, является учредителем АО "Агрокомплекс "Тамбовский", занимающегося выращиванием сельскохозяйственных культур.

Представитель "КДВ Групп" воздержался от комментариев на вопрос "Интерфакса" о покупке новых активов.

По данным базы решений и правовых актов Федеральной антимонопольной службы (ФАС), ранее к новым активам КДВ присматривались и другие агрохолдинги РФ. В частности, ООО "Юго-Восточная агрогруппа (входит в ГК "АСБ") подавала ходатайства о приобретении "Мегафермы "Шереметьево" и "Печаево-Нивы". Интерес к "Тамбовагроинвесту" проявляло ООО "Агропромышленная корпорация "Юность" (Орловская область).

"КДВ Агрохолдинг" - 100%-ная "дочка" АО "КДВ", контролирующая активы холдинга по всей России, в том числе, в Алтайском крае, Кемеровской и Орловской областях. Летом 2020 года стало известно о решении холдинга о перерегистрации компании из Томска в Москву.

"КДВ Групп" - одна из крупнейших в РФ непубличных компаний пищевой отрасли, занимается производством кондитерских изделий и снеков, выращиванием сельскохозяйственных культур, а также владеет сетью супермаркетов в Сибири, Подмосковье и Москве.

Тамбовская область КДВ Групп

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