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Производитель "Кириешек" запустит сеть непродовольственных супермаркетов

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Пищевой холдинг "КДВ Групп" (выпускает кондитерские изделия и снэки в том числе под брендами "Яшкино" и "Кириешки") планирует запустить сеть супермаркетов Hit Super Price, которая займется торговлей непродовольственными товарами, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.

Между тем, по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Камелот-А" (входит в "КДВ Групп"), юрлицо сетевого ритейла "Ярче!", в начале ноября зарегистрировало домен, на котором ведется набор персонала в магазины в Новосибирске и Бердске.

Информированный собеседник газеты объяснил, что компания создает дрогери-сеть по аналогии с "Магнит Косметик", "Улыбкой радуги". Пока КДВ планирует опробовать такой формат. Детали проекта не раскрываются".

В апреле сообщалось, что "КДВ Групп" планирует наладить производство косметической продукции: геля, жидкого мыла, шампуня, кондиционера, крема, а также органической и детской линеек.

"КДВ Групп" - одна из крупнейших в России непубличных компаний пищевой отрасли, занимается производством кондитерских изделий и снеков, выращиванием сельскохозяйственных культур, а также владеет сетью супермаркетов в Сибири, Подмосковье и Москве.

КДВ Групп Кириешки Hit Super Price Ярче Новосибирск Бердск Москва

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