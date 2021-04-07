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Сбербанк включил в кредитное соглашение с "Распадской" ковенанту о сохранении контроля акционерами Evraz

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Условия нового кредитного соглашения "Распадской" со Сбербанком предполагают сохранение контроля над компанией основными акционерами Evraz.

"Заемщик обязан в течение срока действия договора обеспечить выполнение следующего условия: поддержание Р. А. Абрамовичем, А. Г. Абрамовым, А. В. Фроловым, Е. М. Швидлером доли голосующих акций заемщика, принадлежащей им в совокупности, напрямую или косвенно, на уровне выше 50% от общего количества голосующих акций заемщика + 1 акция", - говорится в сообщении "Распадской".

Сбербанк

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