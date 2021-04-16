Котировки "Распадской" взлетели почти на 11% на корпоративных новостях

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Акции "Распадской" на торгах "Московской биржи" в пятницу подорожали почти на 11% к уровню закрытия четверга, до 221,92 рубля за штуку на корпоративных новостях.

Ранее Evraz сообщил, что выделение его угольных активов, консолидированных на базе "Распадской", может пройти через распределение акций угольной компании, находящихся в прямом владении Evraz (около 90,9%), всем акционерам пропорционально их долям.

Акционерам Evraz будет предоставлена возможность продать акции "Распадской", которые должны достаться им согласно такому принципу распределения бумаг. "Этот механизм должен не зависеть от финансирования со стороны Evraz в случае разделения бизнеса или от финансирования со стороны основных акционеров", - отмечается в пресс-релизе.

В четверг совет директоров Evraz одобрил дальнейшую проработку опции деконсолидации угольных активов и продолжит информировать акционеров о статусе рассмотрения вопроса. Финансовыми консультантами при подготовке выделения угольного бизнеса выступают JPMorgan Securities и Citigroup Global Markets Limited, юридическим консультантом - Linklaters.

Основными причинами деконсолидации угольного бизнеса Evraz называет "создание ясной и сфокусированной истории инвестиционной привлекательности для обеих компаний, возможность обеим компаниям сконцентрироваться на собственных приоритетах в рамках устойчивого развития и сопоставимость результатов с конкурентами".

Выделение угольных активов "даст инвесторам гибкость для определения уровня своего участия в соответствующих отраслях с учетом различных профилей прибыльности и ESG-деятельности компаний". Кроме того, каждый бизнес сможет принять собственную структуру распределения капитала с учетом колебаний денежного потока, инвестиционной стратегии развития и возврата на капитал для акционеров, отмечают в компании.

В конце 2020 года "Распадская" приобрела 100% "Южкузбассугля" у "Евраз НТМК", за 67,7 млрд рублей (около $920 млн). Согласно презентации угольной компании, по состоянию на 31 декабря 2020 года сумма покупки в размере $917 млн оставалась неоплаченной и подлежит уплате в течение шести месяцев с момента приобретения. "Распадская" несет процентные расходы в размере 4,25% годовых по данному обязательству.

В начале этого года Evraz заявил, что рассматривает возможность выделения угольных активов, консолидированных на "Распадской".

Основные активы "Распадской" сосредоточены в Кемеровской области, одна шахта расположена в Туве. Запасы компании после объединения составляют 1,897 млрд тонн угля ("Распадская" - 1,346 млрд тонн, "Южкузбассуголь" - 551 млн тонн).

Evraz владеет около 90,9% ПАО "Распадская", еще 2,5% - на балансе "Распадской" после выкупа у миноритарных акционеров в рамках оферты. Free float на данный момент составляет около 6,5%.

Evraz - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания и один из крупнейших производителей ванадия в мире. Крупнейший акционер - Роман Абрамович (контролирует 28,68%), Александр Абрамов контролирует 19,35% капитала, Александр Фролов - 9,66%, Геннадий Козовой владеет 5,75%, Евгений Швидлер - около 2,8%.