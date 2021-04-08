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Нефть Brent подешевела до $62,81 на фоне роста запасов бензина в США

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в четверг снижаются после того, как данные Минэнерго США накануне показали значительное увеличение запасов бензина в стране на прошлой неделе.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 по московскому времени в четверг составляет $62,81 за баррель, что на $0,35 (0,55%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,42 (0,7%) - до $63,16 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,41 за баррель, что на $0,36 (0,6%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов выросла на $0,44 (0,7%) - до $59,77 за баррель.

Министерство энергетики США в среду сообщило о снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,52 млн баррелей. Однако запасы бензина выросли на 4,04 млн баррелей - больше чем ожидали аналитики, пишет S&P Global Platts.

По словам старшего менеджера по сырьевым товарам Phillip Futures Автара Санду, рост запасов бензина вызывает опасения, что увеличение количества случаев COVID-19 может еще больше ухудшить перспективы спроса.

"Учитывая предположение об улучшении экономической ситуации, ожидалось снижение запасов бензина", - сказал он.

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Однако некоторые аналитики считают, что увеличение запасов бензина могло быть вызвано наращиванием импорта в преддверии летнего сезона поездок в США, когда спрос на топливо обычно повышается.

Между тем рост заболеваемости коронавирусом в некоторых крупных странах продолжает вызывать обеспокоенность инвесторов.

Помимо этого, существуют опасения из-за ситуации вокруг вакцины от коронавируса производства AstraZeneca. Правительственная консультативная группа по вакцинам Великобритании (JCVI) рекомендовала не прививать препаратом AstraZeneca людей моложе 30 лет из-за случаев тромбоза после вакцинации, а Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) пришло к выводу, что риск возникновения тромбов нужно включить в список редких побочных эффектов этой вакцины.

"Задержка вакцинации может частично снизить оптимизм рынка относительно спроса (на нефть - ИФ) в Северном полушарии в ближайшее лето", - считают аналитики ANZ.

нефть

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