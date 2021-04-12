Китайская Ant Group будет преобразована в финансовый холдинг

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Ant Group Co., крупнейшая в Китае компания сферы финансовых технологий, будет преобразована в финансовый холдинг под давлением властей КНР.

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) сообщил в понедельник, что руководители Ant были приглашены на встречу с представителями ЦБ и еще трех ведомств, регулирующих деятельность банковского сектора, рынка ценных бумаг, а также бирж.

В НБК отметили, что за последние несколько месяцев Ant под руководством регуляторов выработала "всесторонний, реальный план устранения недостатков".

СМИ еще в январе сообщали, что китайские власти требуют от Ant реорганизовать структуру бизнеса, объединив операции в рамках финансовой холдинговой компании, что сделает ее объектом более жесткого регулирования.

Ant владеет очень популярным платежным сервисом Alipay, число клиентов которого в материковом Китае превышает 1 млрд. Пользователи Alipay могут оплачивать через смартфоны проезд в автобусах и такси, онлайн-покупку продуктов и других товаров, счета за коммунальные услуги и так далее. Приложение Alipay дает пользователям возможность инвестировать в паевые фонды и другие продукты, а также, например, приобрести страховку. Помимо этого, Ant через Alipay выдает краткосрочные кредиты потребителям и малому бизнесу, которые зачастую недоступны в традиционных банках.

В понедельник стало известно, что регуляторы предписали компании устранить факторы, которые, по их мнению, способствуют недобросовестной конкуренции в платежном бизнесе, а также улучшить практики корпоративного управления, пишет Dow Jones.

Кроме того, компании придется принять меры для снижения риска потери ликвидности предлагаемых ею инвестиционных продуктов и сократить активы гигантского взаимного фонда Yu'e Bao.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года власти КНР отменили IPO Ant после того, как основатель компании Джек Ма выступил на финансовом форуме в Шанхае, где критически высказался о действиях китайских регуляторов. The Wall Street Journal сообщала, что это решение было принято лично председателем КНР Си Цзиньпином.

Главный исполнительный директор Ant Саймон Ху покинул свой пост в марте текущего года.