Фондовые индексы США изменились разнонаправленно, S&P 500 обновил рекорд

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов во вторник, при этом индикатор S&P 500 в очередной раз обновил рекордный максимум.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) рекомендовало приостановить использование вакцины против коронавируса COVID-19 производства Johnson & Johnson из-за случаев тромбоза.

"В США было введено более 6,8 млн доз вакцины J&J. Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и FDA рассматривают данные о шести выявленных в США случаях возникновения редкого и тяжелого типа тромбов у людей после вакцинации", - говорится в сообщении управления в Twitter.

Однако главный стратег Morgan Stanley по рынку акций США Майк Уилсон заявил в эфире CNBC, что он не ожидает масштабной реакции на рынке за исключением текущей "инстинктивной реакции".

"Мы очень оптимистично настроены по поводу того, что экономика полностью откроется во втором полугодии текущего года", - сказал он.

Между тем потребительские цены (индекс CPI) в США в марте выросли на 2,6% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 1,7% в феврале и достигла максимальных темпов более чем за 2,5 года - с августа 2018 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,5%, сообщает Trading Economics.

Дефицит госбюджета США в первом полугодии 2021 финансового года достиг рекордных $1,7 трлн, увеличившись за год на 130%, свидетельствуют данные министерства финансов страны.

В понедельник фондовые индексы США снизились из-за нежелания инвесторов открывать новые позиции на старте недели, насыщенной квартальными отчетами компаний и экономической статистикой. Индекс Dow Jones по итогам торгов опустился на 0,16%, S&P 500 - на 0,02%, Nasdaq - на 0,36%.

Акции компаний, которые больше всего пострадают от замедления вакцинации в США, в основном подешевели на торгах во вторник. Бумаги авиакомпании American Airlines Group Inc., в частности, потеряли 1,5%. Котировки акций Johnson & Johnson опустились на 1,3%.

Акции Altimeter Growth подорожали на 9,9%. Специализированная компания по слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC) договорилась о слиянии с сингапурским сервисом заказа такси Grab, стоимость которого была оценена в $39,6 млрд.

Бумаги Novocure Ltd. подскочили в цене на 49,6%. Компания, специализирующаяся на разработке препаратов против онкологических заболеваний, сообщила, что независимый комитет по мониторингу данных ускорит анализ результатов третьей фазы испытаний ее препарата от рака легких.

Стоимость бумаг Tesla Inc. увеличилась на 8,6% и достигла максимума с 19 февраля, отмечает MarketWatch.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 68,13 пункта (0,2%) и составил 33677,27 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 13,6 пункта (0,33%) - до 4141,59 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 146, 1 пункта (1,05%) и составил 13996,1 пункта.