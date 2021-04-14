Суд в Лондоне отказал экс-акционерам ЮКОСа в возобновлении производства

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Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Высокий суд Великобритании в среду отказал бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС и не стал возобновлять на территории страны производство по исполнению решения Арбитражного суда от 2014 года, сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

"Буквально полчаса назад мы получили информацию о том, что Высокий суд Англии огласил решение, в котором отказал бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС в возобновлении в Великобритании производства по исполнению решения международного арбитража, принятого в 2014 году", - сказал Чуйченко, выступая на коллегии ведомства.

По его словам, суд оценил аргументы сторон и поддержал позицию Минюста России о том, что приведение в исполнение решения арбитража невозможно до вынесения Верховным судом Нидерландов решения по российской кассационной жалобе.

"Высокий суд также признал, что российская жалоба имеет реальные шансы на успех и является частью добросовестных и легитимных действий России по защите своих интересов", - подчеркнул министр.

В июне прошлого года Верховный суд Нидерландов, опираясь на мнение прокуратуры страны, принял к рассмотрению кассационную жалобу РФ с требованием отменить решение Апелляционного суда Гааги от 18 февраля 2020 года, который обязал Россию выплатить $57 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. В октябре Россия также обратилась в Верховный суд Нидерландов с просьбой приостановить исполнение решения апелляционного суда.

Минюст РФ, сообщая о принятии к рассмотрению жалобы РФ, пояснил, что Верховный суд Нидерландов должен рассмотреть по существу "приведенные РФ доводы о многочисленных юридических ошибках, допущенных апелляционной инстанцией при толковании положений международного права, неправомерном отказе принять во внимание доказательства мошенничества экс-акционеров ЮКОСа (они же фактически контролируют истцов), противоречии решения Апелляционного суда Гааги публичному порядку Нидерландов и ЕС".

Россия обжаловала в Верховном суде Нидерландов решение Апелляционного суда Гааги в мае. В Минюсте отмечали, что Апелляционный суд "пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и "антиотмывочного" регулирования".

По мнению министерства, решение Апелляционного суда Гааги не соответствует позиции Европейского суда по правам человека, который "в своих решениях неоднократно отвергал обвинения в адрес РФ в "политической мотивации" и "репрессивном характере" налоговых мер, принятых в отношении ЮКОСа.

Многолетние разбирательства

В 2005 году дочерние компании Group Menatep Limited - Hulley Enterprises (Кипр) и Yukos Universal Limited (о.Мэн), которые владели суммарно 51% "ЮКОСа", подали иск к России в суд Гааги с требованием взыскать компенсацию ущерба на сумму $28,3 млрд. Общая сумма претензий к РФ с учетом иска пенсионного фонда ЮКОСа Veteran Petroleum Ltd. составляла $33,1 млрд. Впоследствии сумма компенсации повышалась.

В июле 2014 года гаагский арбитраж удовлетворил иски этих компаний и обязал Россию выплатить $50 млрд. В ноябре 2014 года Россия подала в Окружной суд Гааги три ходатайства об отмене арбитражных решений. Тем не менее, в июне-августе 2015 года экс-акционеры ЮКОСа, не дожидаясь решения по жалобе РФ, начали процесс приведения в исполнение в судах США, Франции, Бельгии, Германии и Великобритании решения Гаагского суда.

Со временем сумма взыскания выросла до $57 млрд. 20 апреля 2016 года Окружной суд Гааги отменил арбитражные решения. При этом Окружной суд удовлетворил ходатайство России на основании одного из шести представленных аргументов, сочтя его убедительным и решив не тратить время на рассмотрение пяти остальных.

Позднее иски об аресте активов России в Германии, Индии, Франции и Бельгии были либо отозваны истцами, либо отменены судами этих стран. Сейчас все исполнительные производства против РФ, инициированные экс-акционерами ЮКОСа, прекращены или приостановлены.