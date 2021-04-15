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Власти РФ дополнительно выделят миллиард на поддержку птицеводства

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ дополнительно выделит 1 млрд рублей на поддержку производства и переработки продукции птицеводства. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров в четверг.

Он отметил, что агробизнесу, который работает в этой сфере, предоставлена возможность привлекать более крупные краткосрочные кредиты по льготной ставке.

"Рассчитываем, что такие меры помогут сбалансировать спрос и предложение на этом рынке, а также будут способствовать стабилизации цен на социально значимые продукты", - пояснил он.

Как сообщалось, в связи с распространением гриппа птиц в нескольких регионах РФ и подорожанием зерна производство продукции птицеводства в этом году снизилось, что привело к росту цен. Для поддержки птицеводов Минсельхоз предложил увеличить предельный лимит по льготным краткосрочным кредитам для предприятий птицеводческой отрасли с 1 млрд до 1,5 млрд рублей на одного заемщика, пролонгировать льготные инвесткредиты на срок до 12 лет предприятиям, пострадавшим от гриппа птиц.

Кроме того, подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию 26 ноября 2020 года приняла решение о повышении ввозных пошлин на инкубационные яйца с 1 января 2022 года до 5%, с 1 января 2023 года – до 15%.

Мишустин также сообщил, что более 1 млрд рублей выделяется на развитие рыбохозяйственного комплекса, в том числе на организацию 8 научных экспедиций, на ремонт судов, включая известные российские парусники.

"Все эти меры – важная часть работы правительства по созданию современного и конкурентного агрокомплекса", - подчеркнул Мишустин.

Михаил Мишустин

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