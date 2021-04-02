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Более 200 судов ждут в очереди на проход через Суэцкий канал

Более 200 судов ждут в очереди на проход через Суэцкий канал
Фото: Mahmoud Khaled/Getty Images

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Количество судов, ожидающих в очереди для прохода через Суэцкий канал, сократилось до 206, следует из сообщения судового агента Leth Agencies в пятницу.

По данным компании, после открытия судоходства по каналу в обоих направлениях прошли 357 судов.

По информации Gulf Agency Company (GAC), ожидается, что в пятницу через канал проследует 80 судов.

Мега-контейнеровоз Ever Given, блокировавший в течение шести дней Суэцкий канал, в понедельник, 29 марта, утром удалось снять с мели, судоходство по каналу возобновилось вечером того же дня. В ожидании прохода на подходах к каналу тогда скопилась гигантская пробка, в очереди стояло более 400 судов. Предполагалось, что на разгрузку пробки уйдет от 4 до 6 дней.

Инцидент заставил мировых перевозчиков менять маршруты и графики, перенаправлять контейнеровозы в обход через мыс Доброй Надежды. Участники рынка рассматривали все альтернативные маршруты и способы доставки товаров, включая доставку грузов ж/д и авиатранспортом.

Ever Given Суэцкий канал

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