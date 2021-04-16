ТМК предложила выкупить у миноритариев ЧТПЗ акции по 318,26 рубля за штуку

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "Трубная металлургическая компания" сообщило, что направило миноритарным акционерам ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" обязательное предложение о приобретении ценных бумаг по цене 318,26 рубля за акцию. 1 апреля ТМК сообщала, что днем ранее направила эту оферту в Банк России.

Срок принятия обязательного предложения составляет 70 дней с момента его получения, то есть по 25 июня 2021 года.

Количество приобретаемых эмиссионных ценных бумаг - 41 134 490 тыс. акций. Таким образом, ТМК готова направить на выкуп в рамках оферты 13,1 млрд рублей. Гарантом выкупа выступает Газпромбанк.

Срок оплаты приобретаемых акций - в течение 17 дней с момента истечения срока принятия оферты.

Средневзвешенная цена одной акции ЧТПЗ по итогам торгов за шесть месяцев, составляет 270 рублей, говорится в обязательном предложении миноритариям.

ТМК в марте закрыла сделку по покупке 86,54% акций ЧТПЗ у контролирующего акционера Андрея Комарова. Владельцам оставшихся 13,46% акций ЧТПЗ (из них 2,8% - free float) 16 апреля выставили.

Павел Федоров, который владел 10,67% "Челябинского трубопрокатного завода", в конце марта продал свой пакет кипрской Starberry Limited. По состоянию на сентябрь прошлого года Starberry Limited входила в группу "Атон", следует из отчетности инвесткомпании, размещенной на ее сайте.

В периметр сделки по покупке ЧТПЗ вошли производственно-сбытовые и сервисные активы, ломозаготовка и переработка, а также активы, связанные с деятельностью трубно-магистрального дивизиона ЧТПЗ. Нефтесервисный дивизион ГК "Римера" остался под контролем Комарова.

По оценке аналитиков "ВТБ Капитала", доля объединенной компании на российском трубном рынке вырастет до 35% с 23% в 2019 году. При этом компания усилит лидирующие позиции в сегменте OCTG труб, повысив долю до 67% с 50%, станет лидером по выпуску бесшовных промышленных труб с долей 84% (по сравнению с 35%). Доля на рынке труб большого диаметра повысится до 30% с 13%.