ТМК направила в ЦБ оферту миноритарным акционерам ЧТПЗ

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - "Трубная металлургическая компания", сообщила, что 31 марта направила в Банк России оферту миноритарным акционерам "Челябинского трубопрокатного завода", говорится в сообщении ТМК.

ТМК 16 марта закрыла сделку по покупке 86,54% акций ЧТПЗ у контролирующего акционера Андрея Комарова. Владельцам оставшихся 13,46% акций ЧТПЗ (из них 2,8% - free float) ТМК планировала выставить оферту в соответствии с российским законодательством.

На прошлой неделе совладелец ЧТПЗ Павел Федоров продал принадлежавшие ему 10,67% трубопрокатного завода кипрской Starberry Limited. По состоянию на сентябрь прошлого года Starberry Limited входила в группу "Атон", следует из отчетности инвесткомпании, размещенной на ее сайте.

В периметр сделки по покупке ЧТПЗ вошли производственно-сбытовые и сервисные активы, ломозаготовка и переработка, а также активы, связанные с деятельностью трубно-магистрального дивизиона ЧТПЗ. Нефтесервисный дивизион ГК "Римера" остался под контролем Комарова.

По оценке аналитиков "ВТБ Капитала", доля объединенной компании на российском трубном рынке вырастет до 35% с 23% в 2019 году. При этом компания усилит лидирующие позиции в сегменте OCTG труб, повысив долю до 67% с 50%, станет лидером по выпуску бесшовных промышленных труб с долей 84% (по сравнению с 35%). Доля на рынке труб большого диаметра повысится до 30% с 13%.