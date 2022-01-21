ЦБ возобновит программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Банк России сообщил, что с 24 января возобновит предоставление кредитов в рамках временного механизма поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства из отраслей, наиболее пострадавших от ковид-ограничений.

Предполагается, что это решение поможет банкам-участникам этой программы удовлетворить запросы МСП на получение льготных кредитов, не обработанные в конце 2021 года в связи с высокой загрузкой. Кроме того, эта мера, по мнению ЦБ, окажет дополнительную поддержку МСП в случае дальнейшего ухудшения эпидемической ситуации.

Банк России будет предоставлять такие кредиты до 31 марта 2022 года включительно.

Программа льготного кредитования банками предприятий МСП действовала до 30 декабря 2021 года.