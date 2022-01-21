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ЦБ возобновит программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Банк России сообщил, что с 24 января возобновит предоставление кредитов в рамках временного механизма поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства из отраслей, наиболее пострадавших от ковид-ограничений.

Предполагается, что это решение поможет банкам-участникам этой программы удовлетворить запросы МСП на получение льготных кредитов, не обработанные в конце 2021 года в связи с высокой загрузкой. Кроме того, эта мера, по мнению ЦБ, окажет дополнительную поддержку МСП в случае дальнейшего ухудшения эпидемической ситуации.

Банк России будет предоставлять такие кредиты до 31 марта 2022 года включительно.

Программа льготного кредитования банками предприятий МСП действовала до 30 декабря 2021 года.

Банк России коронавирус

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