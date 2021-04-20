S&P сочло санкции в отношении госдолга РФ относительно мягкими

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Запрет на приобретение финансовыми институтами США российских суверенных рублевых облигаций на первичном рынке не окажет существенного влияния на финансирование бюджета РФ и не приведет к нарушению деятельности финансовых рынков страны, говорится в сообщении международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

Вместе с тем аналитики агентства отмечают риски того, что в ближайшие несколько лет власти США будут вводить все более жесткие санкции в отношении российских заемщиков, в том числе коммерческих банков и правительства.

Неопределенность в отношении сроков введения и содержания дальнейших санкций может привести к сокращению инвестиций в российскую экономику в среднесрочном периоде, что ухудшит перспективы экономического роста страны.

Рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте находится на отметке "ВВВ-/А-3", в национальной валюте - "ВВВ/А-2". Прогноз рейтингов - "стабильный".

"Некоторое время назад санкции стали частью нашего базового сценария, - сообщается в отчете. - Ранее мы отмечали, что дополнительные санкции в отношении российского госдолга окажут лишь ограниченное влияние на рейтинги РФ благодаря сильным ключевым макроэкономическим показателям страны, включая высокую устойчивость к внешним стрессовым ситуациям".

Новые санкции окажут незначительное влияние на кредитоспособность РФ, полагают эксперты S&P GR. Потребности правительства в финансировании в кратко- и среднесрочной перспективе невелики. Совокупные потребности федерального правительства в заимствованиях в 2021 году составляют примерно 2,3% ВВП. Около трети этого объема на данный момент уже привлечено, а имеющийся у кабмина запас денежных средств в размере свыше 5% ВВП может позволить ему избежать дополнительных заимствований в следующие 12 месяцев или даже в течение более продолжительного периода.

"Мы полагаем, что потребности в финансировании дефицита бюджета в этом году могут быть еще меньше, принимая во внимание благоприятное сочетание высоких цен на нефть, восстановления экономики и слабого курса рубля", - сообщается в отчете. Эти факторы обусловили небольшой профицит бюджета в первом квартале текущего года.

Начиная с 2022 года правительство планирует вернуться к бюджетному правилу, параметры которого были временно смягчены в целях поддержки экономики в условиях пандемии COVID-19. Бюджетное правило ограничит размер чистых заимствований уровнем 1,4-1,5% ВВП в среднесрочной перспективе, что значительно меньше показателя за 2019 год в 4,3% ВВП.

Аналитики агентства рассматривают такой размер чистого привлечения как незначительный на фоне совокупных активов финансового сектора страны (около 100% ВВП). Фининституты РФ являются ключевыми инвесторами в гособлигации.

"Потенциально более высокая стоимость заимствований, скорее всего, не будет представлять проблему для правительства, - полагают аналитики. - Хотя на нерезидентов и приходилась существенная доля выпусков ценных бумаг на первичном рынке России до пандемии, что сдерживало стоимость привлечения средств и обеспечивало в среднем довольно длинные сроки обращения, снизившийся внешний спрос на новые выпуски госдолга не приведет к немедленному возникновению фискальных рисков".

Это связано с небольшим размером совокупного госдолга РФ - немногим более 20% ВВП. При этом процентные расходы составляют всего 2,5-2,6% доходов консолидированного бюджета. Кроме того, опыт, связанный с уже введенными ограничениями в отношении госдолга, позволяет предположить, что инвесторы из США смогут беспрепятственно покупать госбумаги на первичном рынке РФ.

Кроме того, российские гособлигации не были исключены из международных индексов. Если после введения новых санкций ситуация не изменится, их негативное влияние на профиль госдолга, скорее всего, будет умеренным.

Риски, связанные с ускоренной продажей госбумаг нерезидентами и обусловленным этим давлением на платежный баланс представляются экспертам S&P GR невысокими. В первую очередь это связано с тем, что новые санкции не запрещают фининститутам США участвовать в операциях с гособлигациями на вторичном рынке. Даже если часть резидентов решат продать принадлежащие им бумаги, это не окажет столь существенного негативного влияния, поскольку в настоящее время Россия менее уязвима к внешним факторам, чем ранее.

Сальдо текущих операций стабильно находится в профиците, в стране действует режим плавающего валютного курса, в то время как экономика является внешним нетто-кредитором. После некоторого оттока капитала в начале года на фоне роста геополитической напряженности совокупный объем рублевых гособлигаций, держателями которых являются нерезиденты, составил около 3 трлн рублей (около $40 млрд). Это соответствует лишь десятой доле доступных резервов ЦБ РФ, которые превышают $410 млрд (без учета средств Фонда национального благосостояния).

Тем не менее, новые санкции свидетельствуют о том, что политическая напряженность в отношениях России и США возрастает, обуславливая риск введения более жестких мер в будущем, отмечается в сообщении.

Сроки введения и характер дополнительных мер сложно предсказать, однако формулировка указа президента США Джо Байдена о введении новых санкций позволяет предположить, что существует вероятность не только введения последующих санкций, но и того, что они будут более жесткими и будут введены быстрее. Помимо новых санкций также сохраняется возможность введения ограничений в рамках закона США "О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете их военного использования" - уже в начале июня этого года.

"В рамках некоторых сценариев мы полагаем, что более жесткие санкции могут оказать давление на суверенные рейтинги РФ", - говорится в отчете.

Негативное влияние на макроэкономическую стабильность и кредитоспособность может быть более выраженным, если США введут санкции в отношении российского госдолга на вторичном рынке и в отношении системно значимых фининститутов страны (путем ограничения доступа к долларовым корреспондентским счетам) или наложат более жесткие санкции на крупные энергетический компании РФ.

Отрицательное воздействие проявится в еще более значительной степени, если новые санкции обусловят снижение доверия резидентов, что в свою очередь приведет к ускоренной конвертации накоплений в иностранную валюту и/или изъятию депозитов из банковской системы. Кроме того, постоянный риск введения более жестких санкций, даже при отсутствии реализации, может привести к сокращению инвестиций в активы российского государственного и частного секторов, ослабить темпы восстановления экономики и ухудшить долгосрочные перспективы экономического роста.

"В связи с этим мы продолжаем наблюдать за развитием ситуации и обновлять наши допущения в отношении макроэкономического и рейтингового сценариев для России", - сообщается в обзоре S&P GR.