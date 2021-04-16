Силуанов заявил о большом запасе прочности против санкций США

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - РоссийскийМинфин РФ обладает большим запасом прочности и может спокойно наблюдать реакцию рынка на санкции США в отношении российского госдолга, не форсируя проведение новых аукционов по размещению ОФЗ.

Американские финансовые институты с 14 июня не будут иметь возможности приобретать ОФЗ на аукционах. Санкции были объявлены в четверг, 15 апреля, очередной аукционный день - 21 апреля. Минфин пока не заявлял, что возьмет паузу на следующей неделе, но дал понять, что это возможно, такой формулировкой опубликованного в четверг официального заявления: "В целях содействия укреплению стабильности на российском долговом рынке решения о необходимости проведения аукционов по размещению ОФЗ на первичном рынке в ближайшие недели будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры".

16 апреля Силуанов развил и усилил этот сигнал.

"Мы в прошлом году имели значительный объем займов, который превысил обычный уровень в два раза, пришлось пойти на более высокий уровень доходности по нашим ценным бумагам. В этом году, безусловно, уровень участия на рынке Минфина будет сокращен, и по сравнению с нашими плановыми заданиями, поскольку у нас есть возможность за счет переходящих с прошлого года остатков сократить объемы заимствований", - отметил Силуанов.

"Поэтому можно сказать, что в текущем году объем заимствований выходит на нормальные безрисковые параметры. Это хорошо, это успокаивает участников рынка, помогает снижать доходности по нашим ценным бумагам", - сказал он, добавив, что за период с начала года Минфин взял "как никогда большой объем с рынка".

"И наши действия на ближайшее время могут быть более сдержанными по сравнению с тем, что могло бы быть. Будем смотреть реакцию на те санкции, которые были объявлены", - заявил глава Минфина.

"У нас большой есть люфт для наших действий, поэтому будем очень аккуратно следить, мониторить ситуацию на рынке и выходить в те моменты, когда мы сочтем необходимым", - резюмировал он.

Объем чистых заимствований на 2021 год изначально был запланирован в объеме 2,7 трлн рублей, валовый - 3,7 трлн рублей. В четверг Минфин заявил, что объем государственных внутренних заимствований в 2021 году сокращен на 875 млрд рублей за счет использования свободных остатков средств, сформированных по итогам исполнения федерального бюджета в 2020 году.

За два первых аукционных дня в апреле Минфин разместил ОФЗ на 475,7 млрд рублей, выполнив почти половину квартального плана в 1 трлн рублей.