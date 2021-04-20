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Россиянам разъяснили особенности выплаты по страховке от невыезда

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Всероссийский союз страховщиков (ВСС) в связи с закрытием Турции и Танзании разъяснил особенности выплаты страхового возмещения по риску "отмена поездки" для выезжающих за рубеж.

"Страховщиком возмещаются расходы застрахованных лиц, связанных с отменой поездки, возникшие не по любой причине, а только по причинам, предусмотренным договором страхования", - подчеркивается в сообщении пресс-службы ВСС.

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Она напоминает, что основными страховыми событиями по риску "отмена поездки", расходы по которым возмещаются в рамках программ большинства страховых компаний, являются смерть или госпитализация застрахованного лица или его близкого родственника, супруга (и) застрахованного или его близкого родственника, травма в результате несчастного случая или заболевание застрахованного, отказ в выдаче визы, судебное разбирательство, приходящееся на период поездки, призыв застрахованного на военную службу или сборы.

"По страхованию потерь из-за вынужденного отказа от поездки у страховых компаний предусмотрен ряд исключений: например, договором страхования могут не покрываться события, возникшие в связи со стихийными бедствиями и их последствиями, эпидемиями, карантином, метеоусловиями, а также актами любых органов власти и управления. Таким образом, закрытие по решению органов власти авиасообщения cо странами, в которых отмечается повышение уровня заболеваемости COVID-19, не является страховым случаем по программам страхования путешествующих, а расходы, связанные с невозможностью застрахованного лица воспользоваться заранее забронированным туром и/или услугой по данной причине, не возмещаются в рамках договора страхования", - говорится в разъяснении.

Оперштаб России по борьбе с коронавирусом с 15 апреля по 1 июня ограничил авиасообщение с Турцией и Танзанией. По данным Ассоциации туроператоров, на этот период туристы приобрели более 530 тыс туров в Турцию и около 7 тыс. - в Танзанию.

Всероссийский союз страховщиков Турция Коронавирус

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