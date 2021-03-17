Минпромторг и Минсельхоз обменялись упреками из-за маркировки молочной продукции

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ в ответ на обеспокоенность Минсельхоза РФ неготовностью типографий к маркировке молочной продукции заявил о том, что типографских мощностей будет достаточно, отметив при этом, что производители сами не спешат подключаться к системе маркировки.

"Типографии готовы обеспечить молочные производства упаковкой с маркировкой. Хочу отметить, что Минпромторг со своей стороны пошел навстречу отрасли: для молочных производств введение маркировки – поэтапное, при этом был максимально увеличен срок эксперимента – до полутора лет, в течение этого срока предприятия могли отработать все технические нюансы, связанные с введением маркировки, в том числе с типографиями", - цитирует пресс-служба Минпромторга слова замглавы министерства Виктора Евтухова.

Ранее в среду замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам высказала мнение, что введение маркировки молочной продукции в РФ может осложниться из-за неготовности большого числа типографий к нанесению кодов на упаковку.

"Наша основная работа с Минпромторгом, чтобы типографии были готовы к 1 июня производить упаковку с маркировкой. Сейчас это наша основная проблема, потому что у большого количества типографий либо нет оборудования, либо нет технологии нанесения, либо у предприятий нет понимания, как этот код считывать", - заявила она.

Евтухов со своей стороны заявил, что типографии "включены в процесс и вводят соответствующие мощности по печати маркировки на упаковку согласно графика". По данным Минпромторга, 41 типография подписала меморандум с обязательствами об оснащении своих производственных линий необходимым оборудованием для нанесения маркировки в установленные сроки. На текущий момент к печати промышленных партий полностью готовы 16 поставщиков упаковки, в марте их число должно увеличиться до 27. Из них к маркировке сыра готовы 7 типографий (в апреле их число вырастет до 20, в мае - до 40, в июне - до 54), к маркировке мороженного - 16 (в мае их число вырастет до 33, июне - до 36).

"В целом работа ведется с более чем сотней предприятий-поставщиков упаковки, ряд которых находится за рубежом", - сообщил замглавы Минпромторга.

Одновременно Евтухов призвал производителей молочной продукции активнее взаимодействовать с типографиями и регистрироваться в системе маркировки. Он напомнил, что с 20 января предприятия-производители молочной продукции обязаны зарегистрироваться в системе маркировки.

"На дворе уже середина марта, а мы не видим в системе целый ряд крупных производителей. Мы уже обратили внимание коллег из Минсельхоза на то, что 17 крупных компаний (производители мороженого и сыров) до сих пор не вовлечены в проект цифровой маркировки товаров, до сих пор не зарегистрировались в системе, хотя с 1 июня для производителей этой продукции - сыров и мороженого - по закону наступит ответственность за выпуск немаркированного товара", - заявил чиновник.

Режимы маркировки

Маркировка молочной продукции в добровольном режиме началась с 20 января. Обязательная маркировка будет вводиться в несколько этапов. С 1 июня 2021 года вступят в силу требования по обязательной маркировке сыров и мороженого, с 1 сентября - молочной продукции со сроком годности более 40 суток, с 1 декабря - продукции со сроком годности 40 суток и менее. До введения обязательности маркировки ЦРПТ будет выдавать коды маркировки бесплатно.

Эксперимент по маркировке молочной продукции проходил с 15 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года.

Оператором системы маркировки в России является ЦРПТ – это совместный проект USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%). В 2019 году правительство утвердило соглашение о ГЧП в маркировке и назначило частным партнером "Оператора-ЦРПТ".