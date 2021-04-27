Кабмин направит 11,5 млрд руб. на поддержку пассажирских ж/д перевозок

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит почти 6 млрд рублей дополнительных субсидий на поддержку пригородных ж/д перевозчиков и свыше 5,5 млрд рублей на поддержку пассажирских поездов дальнего следования. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Это позволит не только сохранить, но и расширить наиболее востребованные направления электричек, в том числе - к местам отдыха", - сказал Мишустин.

"За счет этих средств мы сохраняем доступные по цене билеты. Обновляется подвижной состав, включая приобретение новых, более современных и удобных вагонов", - сообщил он, комментируя поддержку перевозчиков пассажирских поездов дальнего следования.

Средства предполагается выделить из резервного фонда правительства, уточнили в его пресс-службе. Распорядителем субсидий будет Росжелдор.

Пассажирские ж/д перевозки в 2020 году были включены в перечень отраслей, пострадавших от COVID-19. На субсидии железнодорожным компаниям, занимающимся пригородными перевозками, было выделено более 3 млрд рублей.