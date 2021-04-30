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РЖД с 30 апреля запускают поезда "Ласточка" между Москвой и Минском

РЖД с 30 апреля запускают поезда "Ласточка" между Москвой и Минском
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) с 30 апреля запускает новый скоростной международный поезд "Ласточка" по маршруту Москва-Минск, сообщила компания.

"Ласточки" сообщением Москва - Минск будут курсировать ежедневно. Поезда будут отправляться из начальных и прибывать в конечные пункты по зеркальному расписанию дважды в день", - говорится в сообщении.

На маршруте будут курсировать скоростные электропоезда в комплектации "Премиум" в пятивагонном исполнении. Пассажирам будут доступны два класса обслуживания - бизнес и эконом.

Также 9 апреля Белорусская железная дорога сообщила о поэтапном возобновлении международного пассажирского сообщения между Белоруссией и РФ.

Ранее, 26 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал, что Россия вскоре восстановит железнодорожное, а затем и авиационное сообщение с Белоруссией в "доковидных" объемах.

Россия Белоруссия Минск РЖД

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