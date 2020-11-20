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В Mail.ru Group заверили в стабильности партнерства со Сбербанком

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Угрозы совместному предприятию Сбербанка с Mail.ru Group в сфере транспорта и доставки еды нет, у сторон разногласий нет. В этом заверил аналитиков менеджмент интернет-компании в ходе встреч, проведенных в рамках инвестфорума "Россия зовет".

12 ноября The Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщал, что стороны имеют множество разногласий, которые могут привести к разделу СП, образованного в конце 2019 года. В частности, компании не могут договориться относительно того, чьи разработки должны лечь в основу совместной экосистемы в рамках СП. Сбербанк недоволен идеей, чтобы в основе экосистемы лежала принадлежащая Mail.ru Group соцсеть "ВКонтакте", а не платежная сеть финансовой организации, а интернет-холдинг против того, чтобы использовать исключительно платежные сервисы Сбербанка.

Также, как утверждали источники The Financial Times, Сбербанк обеспокоен отсутствием влияния на Mail.ru Group, несмотря на косвенное участие в капитале компании. Стороны уже обсуждали "развод", но пока не определили конфигурацию раздела активов.

Как говорится в обзоре VTB Capital, ничего подобного компании не обсуждают. "Нет разногласий, которые могут привести к распаду СП", - отмечается в нем.

Также менеджмент напомнил, что в августе стороны внесли дополнительные средства в СП (на равных условиях дополнительно 12 млрд рублей - ИФ), предприятие консолидировало новые активы - "Самокат" (в мае этого года) и "Кухня на районе" (в начале октября).

В отношении развития финтех-направления представители Mail.ru сообщили, что компания не будет создавать внутри группы банк для конкуренции в области классических банковских услуг. Финтех будет ориентирован на электронную торговлю (Mail.ru развивает свою платежную систему VK Pay).

Портфель СП объединяет такие активы, как такси-сервис "Ситимобил", каршеринг YouDrive, сервисы доставки еды и продуктов Delivery Club, "Кухня на районе", "Самокат", доли в DC Daily, Performance Group, "СберМаркет", SberFood (ранее - FoodPlex) и другие комплементарные активы (активы, которые необходимо развивать вместе).

Интернет-холдинг и финансовая организация владеют по 45,005% СП, оставшаяся доля может быть использована в рамках программы долгосрочной мотивации сотрудников СП.

На этапе формирования СП Mail.ru Group внесла в него свои доли в Delivery Club и "Ситимобил", связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта, а также 8,5 млрд рублей инвестиций. Сбербанк, в свою очередь, внес свою долю в FoodPlex и денежные средства в размере около 38,5 млрд рублей.

В ноябре 2019 года сообщалось, что в зависимости от достигнутых KPI до ноября 2020 года Mail.ru Group может дополнительно инвестировать в СП около 4,6 млрд рублей, а Сбербанк – до 13 млрд рублей.

В конце октября в своем финансовом отчете Mail.ru Group сообщила, что из-за экономических условий и влияния COVID-19, сократила отложенный платеж до 1,2 млрд рублей.

В июне Сбербанк прекратил многолетнее сотрудничество с "Яндексом" по СП "Яндекс.Маркет" и "Яндекс.Деньги". Сбербанк консолидировал 100% платежной системы "Яндекс.Деньги" (сейчас ЮMoney - ИФ), а "Яндекс" стал 100-процентным владельцем "Яндекс.Маркета".

Сбербанк Mail.ru Group

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