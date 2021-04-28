Sony увеличила квартальную прибыль в 8,5 раза

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Японская корпорация Sony сообщила, что в четвертом квартале 2020 финансового года (в январе-марте) увеличила чистую прибыль в 8,5 раз благодаря хорошим показателям музыкального бизнеса и финансового подразделения.

Чистая прибыль корпорации в отчетный период составила 107 млрд иен ($984 млн) против 12,64 млрд иен за тот же период прошлого года. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали 46,78 млрд иен.

Квартальная выручка Sony увеличилась на 27% и достигла 2,22 трлн иен.

Операционная прибыль музыкального бизнеса подскочила на 34% - до 40,62 млрд иен. Аналогичный показатель финансового бизнеса более чем удвоился и составил 27,07 млрд иен против 12,08 млрд иен годом ранее.

Операционный убыток подразделения, выпускающего электронику, сократился до 11,47 млрд иен по сравнению с 59,51 млрд иен в прошлом году.

Операционная прибыль подразделения, занимающегося видеоиграми и приставками, упала на 28% - до 33,04 млрд иен, в сфере кино - на 21,3%, до 1,8 млрд иен.

Доходы Sony от инвестиций в ценные бумаги составили в январе-марте 41,3 млрд иен, в то время как годом ранее она понесла потери в размере 20,55 млрд иен.

По итогам 2020 фингода компания удвоила чистую прибыль - до 1,172 трлн иен, выручка выросла на 9% и достигла 8,999 трлн иен.

Sony планирует получить в текущем финансовом году, который завершился в марте 2022 года, выручку в районе 9,7 трлн иен и чистую прибыль около 660 млрд иен.

Котировки акций Sony выросли в среду на 3,1%. Отчетность была опубликована после окончания торгов. Капитализация компании за последние три месяца увеличилась почти на 15% и сейчас составляет около 14,5 трлн иен.