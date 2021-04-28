Alphabet получила рекордную прибыль 3-й квартал подряд

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Американская Alphabet Inc., холдинговая компания Google, сообщила, что в январе-марте получила рекордную чистую прибыль по итогам третьего квартала подряд.

Чистая прибыль компании в отчетном квартале составила $17,93 млрд, или $26,29 на акцию, против $6,836 млрд, или $9,87 на акцию, годом ранее.

Выручка Alphabet выросла на 34% и достигла $55,314 млрд против $41,159 млрд в январе-марте 2020 года. Без затрат на закупку интернет-трафика (TAC) она повысилась на 35% - до $45,6 млрд с $33,7 млрд.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали прибыль компании на уровне $15,76 на акцию, выручка также превзошла их ожидания.

Доходы сервиса Google Cloud в минувшем квартале подскочили на 46% - до $4,047 млрд.

Выручка поисковой системы увеличилась до $31,879 млрд с $24,502 млрд за тот же период годом ранее. Рекламные доходы YouTube взлетели на 49% и превысили $6 млрд.

Котировки акций Alphabet на дополнительных торгах во вторник выросли на 4,3% после опубликования отчетности. С начала текущего года рыночная стоимость компании увеличилась на 31% (до $1,56 трлн), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период прибавил 11,5%.