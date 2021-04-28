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Boeing сократил квартальный убыток на 12%

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Американский концерн Boeing , один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, сократил чистый убыток в первом квартале 2021 года на 12% - до $561 млн по сравнению с $641 млн за тот же период прошлого года.

Чистый убыток в расчете на акцию уменьшился до $0,92 с $1,11 годом ранее, говорится в отчете компании.

Убыток без учета разовых факторов в первом квартале составил $1,53 на акцию, тогда как эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $0,97 на акцию.

Квартальная выручка Boeing снизилась на 10%, до $15,22 млрд при консенсус-прогнозе для этого показателя в $15,24 млрд.

Выручка в сегменте гражданских самолетов в минувшем квартале сократилась на 31%, до $4,27 млрд при среднем прогнозе экспертов в $5,09 млрд. Поставки коммерческих самолетов Boeing увеличились на 54%, до 77 самолетов.

Выручка подразделения в сфере оборонной и космической техники увеличилась на 19%, до $7,19 млрд, оказавшись лучше ожидавшихся аналитиками $6,35 млрд, сервисная выручка уменьшилась на 19%, до $3,75 млрд (прогноз - $3,87 млрд).

"Несмотря на то, что пандемия COVID-19 продолжает осложнять рыночную среду в целом, мы считаем, что 2021 год станет переломным для нашей отрасли, поскольку массовая вакцинация ускоряется, и мы работаем над тем, чтобы поддержать быстрое восстановление активности", - заявил главный исполнительный директор Boeing Дэвид Кэлхун.

Акции Boeing теряют в цене 1,4% в ходе предварительных торгов в среду. Их стоимость выросла на 13% с начала текущего года.

Хроника 27 января 2020 года – 28 апреля 2021 годаЭкономический кризис
Дэвид Кэлхун Boeing коронавирус США

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