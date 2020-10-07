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Boeing ухудшил прогноз по спросу на гражданские самолеты на десять лет

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Авиастроительная корпорация Boeing ухудшила прогноз по мировому спросу на гражданские самолеты на ближайшие десять лет.

Экономический кризис

Отрасли потребуется 18,350 гражданских машин общей стоимостью $2,9 трлн, полагают аналитики компании. Это на 11% ниже, чем говорилось в прошлогоднем прогнозе. Переоценка связана с пандемией COVID-19, оказавшей негативное влияние на отрасль.

"В более долгосрочной перспективе прогнозируется, что ключевые драйверы развития отрасли восстановятся и возобновится тенденция роста парка гражданских авиалайнеров. По данным аналитиков Boeing, в течение 20 лет появится спрос на более чем 43 000 новых воздушных судов", - отмечает корпорация.

Общий объем рынка продуктов и услуг в аэрокосмической отрасли в ближайшие 10 лет оценивается в $8,5 трлн против $8,7 трлн в прошлогоднем прогнозе. При этом госзаказ и оборонная авиапромышленность, по мнению Boeing, сохранят стабильность.

"Спрос на товары и услуги в космическом и оборонном сегментах рынка может достичь $2,6 трлн в ближайшее десятилетие. Этот прогноз отражает сохраняющуюся важность военных самолетов, автономных систем, спутников, космических аппаратов и другой продукции для государственных нужд", - считают в Boeing. При этом 60% таких расходов будет приходиться на США.

Параллельно Boeing опубликовала прогноз рынка гражданских самолетов и услуг на ближайшие 20 лет. В этот период компания ожидает ежегодного роста пассажиропотока в среднем на 4%. Парк гражданских самолетов к 2039 году должен вырасти с 25 900 самолетов до 48 400. Узкофюзеляжные самолеты по-прежнему останутся крупнейшим сегментом рынка. На рынке широкофюзеляжных лайнеров Boeing прогнозирует потребность в 7 480 машин.

"Прогноз спроса на грузовые авиаперевозки выглядит относительно благоприятно в 2020 году. Ожидается ежегодный рост спроса на 4%. Это создаст потребность в 930 новых широкофюзеляжных грузовых самолетах и 1500 переоборудованных грузовых самолетах в течение 20 лет", - сообщила корпорация.

Хроника 27 января – 07 октября 2020 годаЭкономический кризис
Boeing США коронавирус

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