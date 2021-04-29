Lufthansa вдвое сократила квартальный убыток

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2021 года Deutsche Lufthansa сократила чистый убыток до 1,05 млрд евро с 2,12 млрд евро в январе-марте 2020 года, говорится в отчете авиакомпании. Чистый убыток в расчете на акцию составил 1,75 евро по сравнению с 4,44 евро годом ранее.

Квартальная выручка Lufthansa снизилась на 60%, до 2,56 млрд.

"Первый квартал был полностью под влиянием пандемии коронавируса", - заявил через пресс-службу гендиректор Lufthansa Карстен Шпор.

В компании ожидают, что во II квартале авиаперевозки начнут постепенно восстанавливаться за счет вакцинации и распространения тестирования, а со второго полугодия начнется быстрый рост.

По новому прогнозу Lufthansa, в 2021 году авиакомпания сможет задействовать 40% докризисных провозных емкостей, в предыдущем прогнозе речь шла о 40-50%.

В 2020 году из-за пандемии Deutsche Lufthansa получила рекордный чистый убыток в 6,7 млрд евро. 2019 год перевозчик закончил с чистой прибылью в 1,2 млрд евро.