AstraZeneca в I квартале удвоила чистую прибыль

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Фармацевтическая компания AstraZeneca Plc, разработчик вакцины против COVID-19, удвоила чистую прибыль в первом квартале, а также подтвердила прогноз на весь текущий год.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила $1,56 млрд по сравнению с $780 млн за аналогичный период прошлого года.

В расчете на акцию прибыль повысилась до $1,18 с $0,59. При этом компания отметила, что разработка противовирусной вакцины оказала негативное влияние на прибыль в размере 3 цента на акцию.

Операционная прибыль AstraZeneca в минувшем квартале выросла до $1,9 млрд с $1,22 млрд. Выручка поднялась до $7,32 млрд против $6,35 млрд годом ранее.

Аналитики в среднем оценивали выручку компании в $6,94 млрд.

Фармкомпания повторила прогноз, согласно которому рост выручки в 2021 году будет выражен "числом в нижней части второго десятка в процентном выражении", тогда как прибыль на акцию составит около $5. При этом компания отметила, что в прогнозе не учитываются потенциальные негативные последствия для выручки или прибыли, связанные с вакциной от коронавируса, а также покупка американской Alexion Pharmaceuticals, которая должна быть завершена в третьем квартале.

Котировки акций AstraZeneca растут на 4,3% на торгах в Лондоне в пятницу. С начала текущего года капитализация компании увеличилась на 5,4%.

Проблемы вокруг вакцины

Компания AstraZeneca оказалась в центре скандала после того, как в странах, где начали применять COVID-вакцину ее производства, стали регистрировать случаи образования тромбов у привитых пациентов, были и летальные исходы.

После перерыва часть стран возобновила применение вакцины, некоторые ввели возрастные ограничения. Между тем Дания в середине апреля стала первой страной в мире, которая полностью отказалась от препарата AstraZeneca.

Кроме того, AstraZeneca объявила в конце января, что сможет поставить странам ЕС в первом квартале лишь 40 млн доз своей вакцины вместо 120 млн, предусмотренных контрактом, по причине производственных трудностей на бельгийском предприятии компании. В марте AstraZeneca сообщила о новых задержках поставок Евросоюзу, мотивируя это экспортными ограничениями.

В итоге Еврокомиссия подала судебный иск против AstraZeneca из-за нарушения условий контракта. Рассматривать его начнут 26 мая.