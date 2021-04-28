Иск ЕС к производителю вакцины AstraZeneca начнут рассматривать 26 мая

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Брюссельский гражданский суд в среду назначил на 26 мая дату слушаний в споре Евросоюза против фармацевтической компании AstraZeneca из-за невыполнения ею контракта на поставки вакцин в ЕС.

Эти слушания, согласно сообщениям бельгийских СМИ, продлятся практически весь день, может быть назначено второе заседание.

"Действительно, слушания предполагаются 26 мая", - подтвердил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмакер, отвечая на соответствующий вопрос.

"То, что мы требуем от AstraZeneca, не менялось с самого начала. Мы просили обеспечить поставки достаточного количества доз, которые предусмотрены контрактом и на которые у нас есть права. Мы требуем этого с самого начала в рамках переговоров, которые мы провели с компанией. Но эти переговоры не привели к желаемому нами результату, и мы подали иск в суд. Цель в том, чтобы дозы, на которые мы имеем право, были поставлены компанией", - сказал он, комментируя информацию в СМИ о том, что контракт не был достаточно тщательно проработан и не предусматривал санкций за невыполнение обязательств.

По словам де Кеерсмакера, в Еврокомиссии считают, что обладают достаточно сильными аргументами, чтобы обосновать свои требования. В контракте, отметил он, обговаривается, что и когда должно быть поставлено.

Накануне де Кеерсмакер объявил журналистам, что 23 апреля Евросоюз подал иск против AstraZeneca по причине нарушения контракта коллективной закупки продукции фирмы.

"Европейская комиссия запустила эту юридическую процедуру от своего имени и от имени 27 государств-членов, которые все в этом поддерживают Еврокомиссию", - сообщил представитель ЕК.

По данным Еврокомиссии, AstraZeneca в первом квартале 2021 года поставила странам ЕС только 30 млн доз из обещанных 120 млн. Во втором квартале шведско-британская компания обещает поставить лишь 70 млн доз из ожидавшихся 180 млн.