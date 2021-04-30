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Минфин заявил об отсутствии решений по минимальным ценам на спиртное

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Целесообразность установления в России минимальных розничных цен (МРЦ) на отдельные виды спиртного может обсуждаться только после утверждения изменений регулирования в рамках ЕАЭС, сейчас говорить о распространении механизма на весь алкоголь нельзя, сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

Установление минимальных цен регламентируется договором ЕАЭС - наднациональным документом, поэтому введение МРЦ возможно только после создания правовых оснований для этого, то есть внесения соответствующих изменений в договор ЕАЭС. При этом каждая страна самостоятельно сможет решать, использовать данный механизм регулирования или нет.

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С просьбами установить минимальные цены на алкогольную продукцию неоднократно обращалось бизнес-сообщество. В связи с этим Минфин еще в начале года направил такие предложения на рассмотрение в Евразийскую экономическую комиссию, но решений пока нет, отметили в министерстве.

В настоящее время в России минимальные цены установлены на водку, коньяк и игристые вина (шампанское).

С просьбой рассмотреть вопрос о введении МРЦ на пиво к главе Минфина Антону Силуанову обращался Союз российских производителей пиво-безалкогольной продукции (Союз пивоваров) еще в феврале прошлого года.

В пятницу "Известия" сообщили, что Минфин подготовил проект изменений в договор о ЕАЭС, которые позволили бы устанавливать минимальные цены на все виды алкоголя и этиловый спирт. Об этом заявил заместитель директора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка министерства Александр Коробутов на совещании по проблемам пивоваренной отрасли. Встреча прошла в комитете Совета Федерации по экономической политике.

В СФ рекомендовали Минфину интенсифицировать работу по внесению поправок, позволяющих РФ определять МРЦ на все виды алкоголя, говорится в протоколе совещания, на который ссылается издание.

Минфин РФ ЕАЭС

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