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Минпромторг счел преждевременным установление минимальной розничной цены на пиво

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ считает на текущий момент преждевременным принятие решения об утверждении минимального розничной цены (МРЦ) на пиво. Об этом заявил директор департамента развития внутренней торговли министерства Никита Кузнецов.

"Мы считаем, что пока преждевременно выходить с такой инициативой по ряду причин", - сказал он, выступая на "круглом столе" в Совете Федерации во вторник.

"Сейчас достаточно непростая, все мы знаем, ценовая ситуация на потребительском рынке. Поэтому мы сейчас склонны не совершать никаких поступков, действий, высказываний, которые могут эту ситуацию дестабилизировать", - отметил Кузнецов.

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Чиновник Минпромторга также отметил, что сомневается в принципе в эффективности установления МРЦ.

"Вызывает сомнение действенность этой меры. На самом деле, очень нужно посмотреть и что касается крепкого алкоголя, там не совсем однозначна эта история, по-разному она может быть оценена (...) Как это может повлиять на качество продукции - непонятно", - подчеркнул он.

"По этим причинам мы считаем, что сейчас рассматривать это было бы преждевременно", - резюмировал Кузнецов.

С просьбами установить минимальные цены на алкогольную продукцию к Минфину неоднократно обращалось бизнес-сообщество.

В настоящее время в России минимальные цены установлены на водку, коньяк и игристые вина (шампанское).

Минпромторг РФ Никита Кузнецов

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