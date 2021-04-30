Квартальная прибыль Barclays выросла в 4 раза

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2021 года британский банк Barclays Plc увеличил чистую прибыль в четыре раза, выше ожиданий аналитиков. Показатель составил 1,704 млрд фунтов ($2,37 млрд) против 605 млн фунтов годом ранее, говорится в отчете банка.

Аналитики, опрошенные Refinitiv, прогнозировали чистую прибыль на уровне 1,3 млрд фунтов стерлингов.

Доналоговая прибыль Barclays увеличилась до 1,903 млрд с 842 млн фунтов стерлингов.

Выручка уменьшилась на 6% - до 5,9 млрд фунтов стерлингов. Выручка инвестиционного подразделения уменьшилась на 1% - до 3,594 млрд фунтов стерлингов. Однако доходы от торговли акциями подскочили на 65% - до рекордных 932 млн фунтов стерлингов.

По данным Dealogic, Barclays занимает седьмое место среди мировых инвестиционных банков по объему выручки. Строчкой выше располагается Credit Suisse Group AG, который является наиболее крупным европейским инвестиционным банков.

Barclays в первом квартале зафиксировал отчисления на возможные потери по ссудам в размере 55 млн фунтов стерлингов против 2,115 млрд фунтов годом ранее. Эксперты ожидали, что отчисления составят 503 млн фунтов стерлингов, отмечает Financial Times.

Коэффициент достаточности основного базового капитала (CET1) на конец квартала составил 14,6% по сравнению с 15,1% на конец 2020 года.

Barclays прогнозирует существенное повышение рентабельности материального капитала (RoTE) в 2021 году. Помимо этого, банк ожидает сокращения отчислений на возможные потери по кредитам по сравнению с 2020 годом.