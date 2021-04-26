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"Газпром" и Total пробурили "сухую" 6-километровую скважину в Боливии

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Построенная на участке "Асеро" (Azero) в Боливии поисковая скважина глубиной почти 6 км не обнаружила углеводородов, сообщает корпоративный журнал "Газпром".

"В Боливии продолжалась геологоразведка на участке "Асеро" (Azero). В прошлом году здесь было завершено строительство поисковой скважины глубиной 5830 м. Однако в результате бурения было установлено отсутствие нефтегазоперспективного объекта в целевом интервале и принято решение о ликвидации скважины", - пишет журнал.

Лицензионный участок Асеро (7856 кв. км) расположен в южной части Боливии в пределах Центральнопредандийского нефтегазоносного бассейна. В его пределах намечены структуры Северный Инкауаси (Incahuasi Norte) и Ильинчупа (Illinchupa). Целевые горизонты - Уамампампа и Санта-Роса.

По участку Асеро с 2014 года действует сервисный контракт, включающий в себя, в том числе, и устав совместного предприятия YPFB Petroazero S.A.M. (с долями участия: YPFB - 55%, Gazprom EP International и Total) E&P Bolivie – по 22,5%), которое, в случае открытия здесь промышленно значимых залежей, будет осуществлять разработку углеводородов. Однако на этапе геологоразведки в консорциум входят только Gazprom EP International и Total E&P Bolivie с равными долями – 50% на 50%.

На участке выполнена магнитотеллурическая съемка. В феврале 2019 года консорциум приступил к строительству на блоке Асеро первой поисковой скважины "Ньянкауасу-Х1".

"В конце 2020 года в сложнейших геологических условиях строительство скважины было завершено. Была достигнута рекордная для этого региона глубина – 5830 метров. Компания выполнила контрактные обязательства по геологоразведке и получила уникальный технический и производственный опыт", - пишет в справке по проекту Gazprom EP International B.V.

Газпром Total Боливия

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