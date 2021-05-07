Импорт товаров в РФ из дальнего зарубежья в апреле вырос почти на 50%

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Импорт товаров из стран дальнего зарубежья, по предварительным данным таможенной статистики, в январе-апреле 2021 года составил $78 млрд 380,2 млн и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года возрос на 25%, в апреле импорт увеличился почти на 50%, сообщила в пятницу ФТС.

Значительный рост импорта был и по сравнению с доковидными январем-апрелем 2019 года - на 19%.

В апреле 2021 года стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил $22 млрд 420,4 млн, увеличившись на 48,7% по сравнению с апрелем 2020 года и на 21% по сравнению с доковидным апрелем 2019 года.

Как сообщалось, в целом за 2020 год импорт товаров в РФ из стран дальнего зарубежья составил в стоимостном выражении $205,1 млрд и по сравнению с 2019 годом снизился на 5,4%.

В апреле 2021 года по сравнению с апрелем 2020 года возросли закупки машиностроительной продукции в 1,7 раза (до $12 млрд 493,4 млн), текстильных изделий и обуви - на 37,2% (до $1 млрд 45,8 млн), химической продукции - на 24,7% (до $4 млрд 72 млн), продовольственных товаров и сырья для их производства - на 15,0% (до $2 млрд 254,4 млн).

Импорт товаров машиностроительной продукции в апреле 2021 года по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года возрос за счет увеличения поставок судов и плавучих средств в 19 раз (временный ввоз сроком более 1 года), средств наземного транспорта - в 2,4 раза, летательных аппаратов - на 62,1%, электрооборудования - на 52,4%, механического оборудования - на 47,5%, инструментов и аппаратов оптических - на 7,8%. Закупки железнодорожных локомотивов сократились на 40,3%.

В группе текстильных изделий и обуви возросли закупки трикотажной одежды в 2,7 раза, трикотажного полотна - в 2,2 раза, обуви - в 2 раза, химического волокна - на 67,7%, химических нитей - на 64,4%, текстильной одежды - на 64,3%, текстильных материалов - на 59,9%, хлопка - на 33,4%, а ввоз готовых текстильных изделий сократился в 3,6 раза.

Среди товаров химической промышленности возрос в апреле импорт парфюмерно-косметических товаров на 50,7%, полимеров и каучука - на 45,1%, фармацевтической продукции - на 24%, мыла и синтетических моющих средств - на 12,5%, продукции органической и неорганической химии - на 6,5%.

В импорте продовольственных товаров увеличились в апреле закупки растительного масла в 1,9 раза, зерновых культур - на 48,4%, алкогольных и безалкогольных напитков - на 38,1%, рыбы - на 33,3%, сахара - на 24,2%. В то же время сократились поставки овощей на 18,3%, мяса и субпродуктов - на 17%, табака - на 8%, молочных продуктов - на 6%, фруктов и орехов - на 1,5%.