Банк России сократил годовой убыток втрое

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Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Банк России в 2020 году сократил убыток втрое - до 61,5 млрд рублей по сравнению с 182,6 млрд рублей убытка в 2019 году, говорится в отчете регулятора.

На финансовый результат 2020 года повлияли разнонаправленные факторы, отмечает ЦБ. Положительное влияние оказали доходы от продажи акций Сбербанка, оставленные в распоряжении Банка России (300 млрд рублей). Кроме того, в условиях уменьшения структурного профицита ликвидности банковского сектора и снижения ключевой ставки в 2020 году сократились процентные расходы ЦБ по операциям абсорбирования.

При этом в результате снижения ставок на мировых финансовых рынках уменьшились доходы от размещения резервных активов Банка России. В связи с изменением структуры и качества активов в 2020 году ЦБ понес чистые расходы по формированию провизий против чистых доходов от восстановления провизий в 2019 году. Также на финансовый результат оказали влияние сложившиеся по итогам года чистые отрицательные реализованные курсовые разницы, возникшие при проведении операций купли-продажи иностранной валюты на внутреннем и внешнем рынках по курсу, отличному от официальных курсов.

Банк России в 2020 году не ждал ухудшения своих финансовых результатов по сравнению с 2019 годом, отмечала в мае прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, два фактора, которые формировали убытки в прошлом, практически ушли: это затраты на санацию и прямое перечисление дивидендов Сбербанка в бюджет.

ЦБ 10 апреля 2020 года передал 50% акций Сбербанка правительству, передача еще одной обыкновенной акции состоялась позднее. Таким образом, контролирующим акционером Сбербанка сейчас является российское правительство.

Банк России в 2019 году сократил убыток в 2,4 раза - до 182,6 млрд рублей по сравнению с 434,7 млрд рублей убытка за 2018 год. Отрицательный финансовый результат сложился, как и в предыдущие два года, из-за перечисления напрямую в федеральный бюджет доходов от участия в капитале Сбербанка. Кроме того, убыток сформировался из-за уменьшения положительной переоценки ценных бумаг иностранных эмитентов по справедливой стоимости.