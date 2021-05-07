Глава SEC призвал к прямому регулированию криптобирж

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Конгрессу США необходимо разработать законодательство, регулирующее криптобиржи в США, поскольку действующие законы не относят их к непосредственной компетенции ни одного регулятора, считает глава Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США Гэри Генслер.

Генслер в четверг принял участие в слушаниях комитета по финансовым услугам Палаты представителей США по вопросу ситуации с акциями GameStop и некоторых других компаний. Это было первое выступление Генслера после его назначения на должность в прошлом месяце.

"В данный момент на биржи, на которых торгуются эти криптоактивы, не распространяется никакая нормативная база – ни SEC, ни близкой ей Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC)", - приводит его слова Barron's.

Генслер отметил, что в настоящий момент не существует защиты от мошенничества или манипуляций на криптобиржах.

Создание нового регулятора или расширение полномочий действующих агентств может затронуть такие компании, как Coinbase Global, отмечает Barron's. Криптобиржи взаимодействуют с несколькими регуляторам, а их операции регулируются множеством правил на федеральном уровне и уровне штатов.

Coinbase прошла несколько проверок, включая проверку со сторону SEC в преддверии прямого листинга, который состоялся в апреле. Однако криптобиржи принимают некоторые решения без руководства регуляторов, в том числе решения о начале торгов той или иной криптовалютой. Представитель Coinbase заявил, что компания готова обсуждать меры регулирования.

"Мы приветствуем обсуждения того, как правильно разработать крипторегулирование, - написал главный юрист Coinbase Пол Грюэл в твиттере. - Мы будем рады любому шансу поделиться нашим собственным опытом по вопросу того, что лучше для потребителей, пользователей и правоохранительных органов, а что нет".

В конце президентства Дональда Трампа министерство финансов США предлагало обязать финансовые компании проверять личные данные пользователей при операциях с криптокошельками, которые позволяют хранить криптовалюту за пределами бирж.