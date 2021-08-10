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Малый и средний бизнес в июне взял рекордные 1,06 трлн рублей кредитов

Рекорду поспособствовали майские праздники и нерабочие дни между ними

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В июне 2021 года российские малые и средние предприятия (МСП) привлекли кредиты на 1,0565 трлн рублей, что на 38% больше, чем в мае (766,3 млрд рублей), и на 13% больше, чем в апреле (934,4 млрд рублей), говорится в информации на сайте Банка России.

Июньский объем кредитов превысил на 12% показатель декабря 2020 года (942 млрд рублей), когда объем кредитования МСП был рекордным.

Обновлению в июне абсолютного максимума способствовало большое количество праздничных дней в мае, а также объявление нерабочими дней между майскими праздниками для сдерживания распространения COVID-19. Недополученные в этом месяце, накануне начала летнего сезона, кредитные средства могли быть предоставлены в июне. Суммарно за эти два месяца было предоставлено 1 822,8 млрд рублей, и, следовательно, в среднем за месяц - 911,4 млрд рублей.

Объем кредитов МСП в мае текущего года по сравнению с "ковидным" маем 2019 года был больше на 71%, в июне превышение в сравнении с прошлогодним показателем увеличилось до 74%.

О наличие связи июньского ускорения кредитования МСП с предшествующим майским торможением может свидетельствовать и динамика количества кредитов, предоставленных МСП, а также количества субъектов МСП, получивших кредиты.

В июне МСП получили 158,1 тысячи кредитов, что на 10% больше, чем в мае (143,7 тысячи). Среднемесячный показатель этих двух месяцев (150,9 тысячи) на 2% меньше апрельского (154,6 тысячи).

Получили кредиты в июне на 9% больше субъектов МСП, чем в мае (140,8 тысячи против 129,2 тысячи). В среднем за месяц в мае-июне кредитополучателями стали 135 тысяч субъекто МСП, что примерно на 1% меньше, чем в апреле (136,9 тысячи).

Общая задолженность субъектов МСП по кредитам в июне выросла на 6,3%, до 6 трлн 841,6 млрд рублей. В предыдущие месяцы она росла более умеренными темпами: в апреле - на 1,4%, в мае - на 3,0%. Наибольшие темпы роста задолженности бывают традиционно в декабре: в "допандемийном" 2019 году рост составил 7,0%, в декабре 2020 года - только 4,0%. Годовые темпы кредитной задолженности МСП на 1 июля 2021 года составили 32,2%.

Количество субъектов МСП, имеющих задолженность, в июне увеличилось на 2,7%, до 363,0 тыс. За год их стало больше на 1,2%.

Количество субъектов МСП, имеющих просроченную задолженность, в июне выросло на 2,1%, до 38,7 тысячи, за год рост составил 22,5%. Доля субъектов МСП с просрочкой в июне осталась такой же, как в мае, - 10,7%. Это максимальное значение с 1 июня 2020 года, когда оно на фоне коронавирусных ограничений достигало 11,5%.

Доля кредитов МСП в общей сумме рублевых кредитов предприятиям нефинансового сектора в июне резко возросла - до 21,6% после 19,3% в мае. После сентября 2020 года, когда рост кредитования МСП на фоне мер господдержки увеличивался до 21,1%, в последующие месяцы он ни разу не превышал 20% (максимум был в декабре - 19,6%).

Банк России коронавирус

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