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Гонконгский "Диснейленд" получил рекордный годовой убыток

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Парк развлечений "Диснейленд" в Гонконге по итогам 2020 финансового года, который завершился в сентябре, получил чистый убыток в размере 2,66 млрд гонконгских долларов ($348 млн) из-за того, что почти 60% времени был закрыт из-за пандемии.

Это рекордный убыток с момента начала работы парка в 2005 году, пишут китайские СМИ.

Выручка рухнула на 76% - до 1,4 млрд долларов ($180 млн).

Общее число посетителей упало на 73% - до 1,8 млн человек. Средние расходы на посетителя снизились на 18%.

"Хотя прошлый год был вызовом для всего нашего сообщества, я горжусь тем, как быстро мы смогли отреагировать, скорректировать нашу деятельность и определить инновационные способы получения дохода, сохранив при этом рабочие места, - сказал управляющий директор гонконгского "Диснейленда" Майкл Мориатри. - Я оптимистично настроен в отношении будущего "Диснейленда" и рассматриваю наше восстановление как важную часть возрождения туристической экосистемы Гонконга".

Доля американской Walt Disney Co. в гонконгском парке развлечений составляет 47%, остальные акции принадлежат правительству Гонконга.

Хроника 27 января 2020 года – 18 мая 2021 годаЭкономический кризис
Гонконг Коронавирус Диснейленд Walt Disney Майкл Мориарти

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