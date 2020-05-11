Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:50Заразились
на 10.05В России 209 688+11 012В мире 4 101 699+77 690

В Шанхае впервые с января заработал "Диснейленд"

Парк развлечений будет работать с ограничением на число посетителей

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Парк развлечений "Диснейленд" в китайском Шанхае в понедельник открылся для посетителей впервые с 25 января, когда его работа была приостановлена из-за вспышки коронавируса, сообщает Associated Press.

На начальном этапе в "Диснейленд" пускают только по предварительной брони на определенное время. Максимальное число посетителей ограничили двумя третями по сравнению со временами до вспышки коронавируса, когда парк за сутки посещали около 80 тысяч человек. Со временем лимит будет увеличен.

На входе у посетителей измеряют температуру, проверяют удостоверение личности. Кроме того, гости "Диснейленда" обязаны использовать специальное приложение для смартфона, разработанное шанхайскими властями, которое отслеживает здоровье и контакты пользователя с возможными носителями коронавируса.

Сохраняются и требования по социальному дистанцированию: на дорогах и в очередях нанесена разметка, указывающая безопасное расстояние от окружающих. На аттракционы в каждую кабинку пускают только пришедших вместе посетителей, чтобы сократить количество контактов между людьми.

Хроника коронавируса. Май.

11
Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зараженных превысило 100 тысяч человек. В стране зарегистрировали свыше 121,6 тыс. случаев инфицирования. На фото: медсестра из племени Уитото в маске с надписью "жизнь коренных народов имеет значение". Власти Непала продлили режим изоляции до 18 маяРаботники дома престарелых в Галисии на северо-западе Испании отметили 98-й день рождения своей подопечной, вынужденной находиться в изоляции7 мая. В греческом городе Салоники прошла акция протеста работников музыкальной индустрии, требующих помощи правительства в период карантина.7 мая. В преддверии Дня Победы в Казани под окнами ветеранов, находящихся на самоизоляции, проводят персональные концерты.6 мая. В Испании началась постепенная отмена карантина. Власти разрешили открыться небольшим магазинам, парикмахерским по предварительной договоренности и ресторанам "на вынос".6 мая. Около 57 000 учеников в Ухане сегодня возвращаются в школу впервые после отмены 76-дневного карантина. В классы вернулись старшеклассники, которым надо готовиться к экзаменам.6 мая. Власти Индии продлили шестинедельный карантинный режим на две недели - до 17 мая. На фото: дезинфекция денежных купюр и медицинской маски в Калькутте.5 мая. Аргентина продлила ограничительные меры до 10 мая.2 мая. В Найроби работники министерства здравоохранения Кении начали массовое тестирование граждан на COVID-19. В стране выявлено 535 заболевших коронавирусной инфекцией, скончались 24 человека.1 мая. Работников складов компании Amazon, которые организовали забастовку из-за небезопасных условий труда, уволили. Они утверждали, что за последние дни 10 их коллег заразились COVID-19. На фото: дочь принимавшего участие в демонстрации сотрудника.
Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зараженных превысило 100 тысяч человек. В стране зарегистрировали свыше 121,6 тыс. случаев инфицирования. На фото: медсестра из племени Уитото в маске с надписью "жизнь коренных народов имеет значение".
Китай Шанхай Диснейленд

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 11 мая

В китайском Ухане снова начало расти число больных COVID-19

В китайском Ухане снова начало расти число больных COVID-19

Джонсон разрешил англичанам загорать и почти неограниченно заниматься спортом

Джонсон разрешил англичанам загорать и почти неограниченно заниматься спортом

Посольство США в Москве дистанцировалось от скандального поста Белого дома в соцсетях

Оппозиция в Белоруссии отказалась от участия в кампании по выборам президента

Трое россиян похищены при нападении пиратов на два судна в Экваториальной Гвинее

Эстония первой получит от Японии потенциальное лекарство от COVID-19 для исследований

Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 мая

В Южной Корее зафиксирован самый большой рост числа инфицированных COVID-19 за месяц

Президент Венесуэлы готовит жалобу в ООН на попытку вторжения колумбийских боевиков

Президент Венесуэлы готовит жалобу в ООН на попытку вторжения колумбийских боевиков
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');