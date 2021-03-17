Диснейленд в Калифорнии откроется 30 апреля

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Парк развлечений Диснейленд в городе Анахайме в Калифорнии вновь заработает 30 апреля.

"Парк Диснейленд и Парк приключений Дисней Калифорния планируют официально возобновить работу 30 апреля", - говорится в сообщении на сайте парка.

Отмечается, что пока парк будет работать с ограничениями: будет сокращено число посетителей, а также будут действовать меры социального дистанцирования.

Расположенный на территории парка Disney's Grand Californian Hotel & Spa, как ожидается, начнет работу 29 апреля. Другие отели откроются позже, в мае.

"После того, как парк был закрыт в течение более чем одного года, волшебство наконец-то снова возвращается в тематические парки Диснейленда", - отмечается на сайте.

Парк развлечений Диснейленд в Калифорнии – один из самых популярных в мире. На его территории расположено более 50 аттракционов.