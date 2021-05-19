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"Газпром нефть" заплатила 11 млн рублей за разлив нефти в ЯНАО

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - АО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" по требованию природоохранной прокуратуры возместило более 11 млн рублей ущерба от разлива нефтесодержащей жидкости на Спорышевском месторождении, сообщает пресс-служба прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

В феврале на месторождении прорвало нефтесборный трубопровод, и нефтесодержащая жидкость пролилась на земли Ноябрьского лесничества на площади больше гектара, напомнили в надзорном ведомстве.

Природоохранный прокурор внес руководителю предприятия представление. Компания полностью возместила вред окружающей среде, провела рекультивацию пострадавшего участка и привлекла к дисциплинарной ответственности сотрудника, по вине которого произошло загрязнение.

Прорыв трубы произошел 28 февраля, в тот же день он был ликвидирован. Ранее в "Газпром нефти" "Интерфаксу" сообщали, что обводненная скважинная жидкость с содержанием воды более 95% протекла из внутрипромыслого трубопровода. Компания заменила поврежденный участок трубы. Никто не пострадал. "Земли лесного фонда, водные объекты в месте инцидента отсутствуют", - говорилось в сообщении.

В компании отмечали, что обводненная жидкость осталась в пределах территории промышленной эксплуатации месторождения, распространение на участки плодородного слоя почв не допущено.

Спорышевское месторождение, расположенное вблизи Ноябрьска, введено в эксплуатацию в 1996 году. Накопленная добыча на начало 2020 года составляла 43,1 млн тонн нефти. Недропользователь месторождения - "Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз" - основное добывающее предприятие ПАО "Газпром нефть" и самое крупное нефтедобывающее предприятие ЯНАО.

Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз Газпром нефть ЯНАО Спорышевское месторождение природоохранная прокуратура

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