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Рынок акций РФ открылся ростом "Газпрома" и "Ленты" на новостях

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой blue chips и индексов, негативный внешний фон компенсируется ростом бумаг "Газпрома" на новостях о том, что США отложат введение санкций против "Северного потока 2"; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились в пределах 0,1%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3685,06 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1576,6 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 6,1%.

Доллар стоит 73,65 рубля (-0,05 рубля).

Подешевели расписки Ozon (-6,2%), акции ВТБ (-3,8%), UC Rusal (-3,1%), "Татнефти" (-1,1%), "Яндекса" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-1%), "НЛМК" (-0,5%), "Роснефти" (-0,5%), "Северстали" (-0,5%), Polymetal (-0,5%), Сбербанка (-0,3% и -0,4% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "РусГидро" (-0,3%), расписки TCS Group (-0,3%), акции "МТС" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), "ММК" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Давление на расписки Ozon оказали новости, что акционеры компании продают до 5,97 млн ADR компании (около 2,9%) на рынке по цене в диапазоне $49-50 за ADR, что соответствует дисконту к рыночным котировкам в размере 3,3-5,2%. Сумма сделки может составить от $292,5 млн до $298,5 млн без учета комиссий.

Подорожали акции "Газпрома" (+2,5%, до 263,5 рубля), "АЛРОСА" (+0,8%), АФК "Система" (+0,6%), "Магнита" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Спрос на акции "Газпрома" усилился накануне вечером после того, как американский портал Axios сообщил со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника, что Вашингтон пока что отложит введение санкций против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за сооружение газопровода "Северный поток 2", и ее руководителя Матиаса Варнига. Отмечается, что Госдеп направит обязательный доклад Конгрессу по проблеме газопровода с перечислением структур, против которых следует ввести санкции; в частности, Госдеп признает таковыми Nord Stream 2 AG и Варнига.

Тем не менее, оптимизм был омрачен заявлением госсекретаря США Энтони Блинкена в телефонном разговоре с главой МИД ФРГ Хайко Маасом о том, что США намерены и впредь противостоять попыткам Москвы подорвать коллективную безопасность трансатлантического сообщества, в том числе посредством проекта "Северный поток 2".

Выросли ГДР "Ленты" (+6%) после известий, что ритейлер заключил соглашение о приобретении сети супермаркетов Billa Russia GmbH ("Билла Россия") за 215 млн евро денежными средствами. "Лента" планирует интегрировать 161 приобретенный супермаркет, логистическую инфраструктуру и сотрудников "Билла Россия". Как только магазины сети будут переведены под бренд "Лента", торговая марка "Билла Россия" прекратит свое существование, говорится в сообщении "Ленты". В результате сделки "Лента" станет вторым игроком по числу супермаркетов на российском рынке ритейла.

Как отмечает начальник отдела анализа рынков ИГ "Универ-Капитал" Елена Шишкина, оптимизм в отношении нового пакета стимулирования в США и более быстрого темпа распространения вакцин в начале мая привел к росту индекса Dow Jones. Перспектива роста сохраняется, однако нервозности рынку добавляет рост доходности гособлигаций США и периодические распродажи в технологическом секторе. На американском рынке пока царят распродажные настроения - рынок чувствует нервозность на фоне появления новых риск-факторов, таких как резкий рост инфляции и перспектива более быстрого перехода от стимулирования к сдерживанию. Кроме того, принятие "плана Байдена" забуксовало в Конгрессе. Май продолжает подтверждать звание одного из слабых месяцев года, однако позитивным моментом текущих распродаж является тот факт, что недавняя перепроданность будет ликвидирована и рост продолжится с более "здоровых" уровней.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, основным фактором давления на рисковые активы продолжают выступать инфляционные риски в США. Инвесторы опасаются, что из-за высокой инфляции американскому регулятору придется пойти на более раннее сворачивание программы выкупа активов, а также ужесточение денежно-кредитной политики. Также вызывает опасение возможный дальнейший рост доходностей американских казначейских облигаций, что сделает их более привлекательными для инвесторов и приведет к перетоку средств из рисковых активов на рынок госдолга.

Утром в среду настроения на внешних рынках остаются подавленными. Из важных событий в ходе торгов можно выделить публикацию протоколов апрельского заседания ФРС, в которых инвесторы будут искать намеки на готовность регулятора придерживаться мягкой денежно-кредитной политики в дальнейшем, что может вернуть покупки в рисковые активы. Также интерес представляют данные по инфляции в еврозоне и статистика по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США.

Индекс МосБиржи отступил от верхней границы диапазона 3600-3700 пунктов, в ходе торгов давление на российские акции может сохраниться, что поспособствует возвращению рынка в середину данного диапазона. На фоне коррекции в ценах на нефть аутсайдером может выступить нефтегазовый сектор, считает Зварич.

Индексы акций в США во вторник снизились на 0,6-0,9%. Министр финансов США Джанет Йеллен вновь заявила, что Белый дом намерен повысить налоги для корпораций и для обеспеченных американцев в рамках плана инфраструктурных расходов, сообщает CNBC.

Акции роста в последнее время испытывали давление на фоне обеспокоенности инвесторов по поводу последствий ускорения инфляции, отмечает CNBC. Сохранение уровня инфляции выше целевых 2% в течение длительного периода может заставить Федеральную резервную систему (ФРС) США ужесточить денежно-кредитную политику, что негативно скажется на компаниях, которые выиграли от снижения процентных ставок.

В среду в Азии преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%; биржи Гонконга и Южной Кореи закрыты в связи с празднованием Дня рождения Будды), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,5%).

Нефть в среду дешевеет на новостях о прогрессе в переговорах по иранской ядерной программе; цена Brent находится на $1,35 ниже уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник, когда в течение торгов цена поднималась выше $70 за баррель впервые с середины марта. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $67,86 за баррель (-1,2% и -1,1% накануне), июньская цена WTI - $64,62 за баррель (-1,3% и -1,2% во вторник).

Во вторник постпред РФ при международных организациях в австрийской столице Михаил Ульянов заявил, что участники переговоров в Вене по возвращению США и Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской атомной программе достигли существенного прогресса, и 19 мая ожидается важное объявление по этому вопросу.

Возвращение к СВПД может привести к наращиваю добычи нефти в Иране до примерно 3,9 млн баррелей в сутки (б/с) в следующем году, считают аналитики, на которых ссылается S&P Global Platts.

Иран уже начал увеличивать добычу. В апреле она выросла на 130 тыс. б/с по сравнению с мартом и достигла 2,43 млн б/с. Это максимальный уровень с мая 2019 года. Иранская нефть главным образом идет на экспорт в Китай.

Тем временем запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 14 мая, выросли на 620 тыс. баррелей, свидетельствуют данные Американского института нефти (API). При этом, по данным API, запасы бензина в стране упали на 2,8 млн баррелей, дистиллятов - на 2,6 млн баррелей.

Официальный доклад Минэнерго США о запасах энергоносителей за минувшую выйдет в среду в 17:30 по московскому времени. Аналитики S&P Global Platts ожидают, что официальные данные покажут сокращение нефтяных запасов на 2,9 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина в США выросли на 600 тыс. баррелей, дистиллятов - снизились на 200 тыс. баррелей.

рынок акция Лента Газпром

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