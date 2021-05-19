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Расписки "Ленты" выросли на 7% на новостях о покупке сети Billa

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Глобальные депозитарные расписки (ГДР) ритейлера "Лента" выросли в начале торгов на "Московской бирже" в среду на 7% (до 250 рублей за штуку) на новостях о покупке сети супермаркетов Billa.

Ритейлер "Лента" заключил соглашение о приобретении сети супермаркетов Billa Russia GmbH ("Билла Россия") за 215 млн евро денежными средствами.

"Лента" планирует интегрировать 161 приобретенный супермаркет, логистическую инфраструктуру и сотрудников "Билла Россия". Как только магазины сети будут переведены под бренд "Лента", торговая марка "Билла Россия" прекратит свое существование, говорится в сообщении "Ленты".

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В результате сделки "Лента" станет вторым игроком по числу супермаркетов на российском рынке ритейла.

Сделка также значительно ускорит экспансию "Ленты" в Москве за счет приобретения зрелых торговых точек, имеющих выгодное расположение и высокую плотность продаж. В результате сделки общая доля "Ленты" на рынке продуктового ритейла Москвы и Подмосковья составит приблизительно 3%.

Кроме того, как ожидается, покупка сети "Билла Россия" внесет значительный вклад в рост продаж и финансовых результатов "Ленты".

Предполагается, что сделка будет закрыта летом 2021 года при условии получения необходимого одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Во вторник ритейлер "Магнит" объявил, что договорился о покупке сети "Дикси". Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд рублей.

Лента Billa

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