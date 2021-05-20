Основатель "Красного и белого" стал совладельцем магазинов "ФрешФрост"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Основатель и совладелец сети алкомаркетов "Красное и белое" Сергей Студенников получил долю в новом ритейлере "ФрешФрост", специализирующемся на продаже замороженных продуктов.

Студенников 19 мая стал владельцем 51% долей в ООО "ФрешФрост", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Компания управляет двумя магазинами в Москве и интернет-магазином. "Скоро новые открытия", - сообщается на сайте сети. В каталоге ритейлера - замороженные продукты (овощи, мясо, рыба и морепродукты, готовые блюда, хлеб и др.), бакалея, товары для кухни и др.

По данным "СПАРКа", ООО "ФрешФрост" было зарегистрировано в конце 2018 года. Совладельцами компании являются Дмитрий Мицук (28% долей) и Максим Русских (21%). Других упоминаний о них в "СПАРКе" нет. Основным видом деятельности "ФрешФрост" указана "торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах".

В сентябре 2019 года владельцы ритейлеров "Дикси", "Бристоль" (группа "Меркурий" Игоря Кесаева и Сергея Кациева) и "Красное и белое" (Сергей Студенников) закрыли сделку по объединению сетей. Совладельцы "Дикси" и "Бристоля" Кесаев и Кациев получили 51% в новой компании. 49% - у основателя "Красного и белого" Студенникова.

Объединенная компания стала третьим по размеру выручки игроком на рынке российского ритейла после X5 Retail Group и "Магнита". По оценке InfoLine, в 2020 году ее выручка увеличилась на 18% (но не дотянула до 1 трлн рублей).

Ранее на этой неделе "Магнит" сообщил, что договорился о покупке сети "Дикси" (супермаркеты "Виктория", которыми управляет группы "Дикси", в сделку не войдут). Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд рублей, но может корректироваться.