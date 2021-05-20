Рост ключевых сегментов экономики Рунета в 2020 году подстегнул COVID

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Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Рост экономики Рунета в первый "ковидный" год оказался выше средних устойчивых темпов роста 2016-2019 гг. и составил 22%, говорится в исследовании Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Динамика определяется по росту 4 основных сегментов: реклама и маркетинг, инфраструктура и связь, электронная коммерция, медиа и развлечения.

В 2020 году сегмент "маркетинг и реклама" вырос на 11% - до 349,8 млрд рублей, "инфраструктура и связь" - на 20% - до 152,3 млрд рублей, "медиа и развлечения" - на 44%, до 123,4 млрд рублей, а "электронная коммерция" - на 22% до 6 трлн рублей.

При этом с 2016 года темпы роста экономики Рунета варьировались в диапазоне 15-20%.

По итогам 2020 года совокупный вклад экономики Рунета в российскую экономику составил 6,7 трлн рублей, что на 4,7% выше показателя 2019 года.

Весной 2020 года РАЭК предупреждал, что из-за пандемии COVID-19, падения курса рубля, глобального переформатирования экономики и политической обстановки развитие Рунета могло пойти по кризисному сценарию, который предполагал рост его экономики в пределах 10%.

Однако пандемия, наоборот, подстегнула такие составляющие экономики Рунета как e-commerce, реклама, "облака", медиасервисы.

По данным Mediascope, аудитория Рунета на сегодняшний день составляет 97,4 млн человек (79,5% от населения страны старше 12 лет), 92% интернет-пользователей заходят в сеть каждый день. Аудитория мобильного интернета в РФ составляет 89,5 млн человек (73,1% населения).