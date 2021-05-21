Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,3%

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу умеренно просел на фоне разнополярных внешних сигналов, в лидерах отката выступают бумаги нефтяных компаний из-за слабости нефти (Brent ушла ниже $65 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,3%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3634,29 пункта (-0,1%), индекс РТС – 1554,49 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 0,4%.

Доллар подрос до 73,66 рубля (+0,13 рубля).

Подешевели акции "Роснефти" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,4%), UC Rusal (-0,4%), Polymetal (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,1% "префы"), "РусГидро" (-0,2%), расписки TCS Group (-0,2%), "Северстали" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+0,7%), ВТБ (+0,7%), "Газпрома" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,4%), "Магнита" (+0,3%), "Московской Биржи" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Негативом для акций "Газпрома" выступает новость, что сенаторы-республиканцы в США внесли законопроект, который предлагает снова ввести санкции против организаций, участвующих в строительстве трубопровода "Северный поток 2", пишет The Hill. Ранее администрация президента США Джо Байдена решила, что откажется от ограничительных мер в отношении проекта.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу можно назвать нейтральным: нефть замедлила падение, но дешевеют промышленные металлы, азиатские индексы торгуются разнонаправленно, а фьючерсы на европейские индексы указывают на осторожный позитивный старт торгов.

"Газпром" может выплатить дивиденды в размере 12,55 рубля на акцию, или 50% от прибыли по МСФО за 2020 год. Компания решила не растягивать переходный период по увеличению дивидендных выплат до 50% от прибыли. В текущем году можно ожидать существенного роста прибыли, что при выплате 50% способно поднять дивидендную доходность до двухзначных цифр. Дата дивидендной отсечки рекомендована на 15 июля.

Фактором поддержки для российских активов является динамика переговорного процесса между США и РФ. Главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Энтони Блинкен накануне провели встречу в Рейкьявике, СМИ отметили достаточно позитивный настрой обеих сторон, что должно стать основой для формирования повестки саммита. В качестве первого примера положительной динамики можно отметить отказ США от санкций против Nord Stream 2 и ее исполнительного директора.

Нефть на неделе упала на новостях о прогрессе переговоров по ядерной сделке Ирана. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что предметом переговоров является снятие санкций с экспорта нефти, нефтепродуктов, страхования и операций центрального банка, отмечает Кочетков.

Как отмечает начальник отдела анализа рынков ИГ "Универ-Капитал" Елена Шишкина, западные индексы прервали череду снижения, отскок возглавил технологический сектор.

В пятницу еврозона опубликует майские данные по индексу деловой активности в промышленности и в сфере услуг за май, в США также выйдут индексы деловой активности в промышленности и в сфере услуг. Кроме того, в пятницу в еврозоне состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Американские индексы всю неделю корректировались вниз, но в четверг снижение было поставлено на "паузу". Знаковых драйверов в ближайшее время для возобновления роста нет, в этой связи рынок может еще некоторое время пребывать в неопределенности, считает аналитик.

В США индексы акций накануне выросли на 0,6-1,8%, прервав трехдневную череду снижений. Улучшению настроений инвесторов способствовали лучшие, чем ожидалось, данные о числе новых заявок на пособие по безработице в США.

Число первичных заявок на пособие по безработице сократилось на прошлой неделе на 34 тыс. – до 444 тыс., что является минимумом с начала пандемии COVID-19. Аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 450 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.

Между тем индекс производственной активности Филадельфии в мае снизился гораздо сильнее прогнозов рынка. Значение индикатора, рассчитываемого Федеральным резервным банком Филадельфии, составило 31,5 пункта по сравнению с 50,2 пункта в апреле, когда показатель достиг максимального уровня примерно за 50 лет. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали снижение показателя до 43 пунктов. Респонденты WSJ ожидали падения до 40,5 пункта.

В пятницу в Азии динамика индексов акций смешанная (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 0,04%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,2%).

Потребительские цены в Японии в апреле опустились на 0,4% в годовом выражении, после мартовского снижения на 0,2% на фоне ослабления потребительских расходов в условиях новой волны карантинных ограничений в стране. Дефляция в Японии отмечена по итогам седьмого месяца подряд.

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) опустились на 0,1% по сравнению с апрелем прошлого года. Снижение продолжается девять месяцев подряд, в марте оно также составило 0,1%.

Розничные продажи в Великобритании в апреле выросли на 9,2% относительно марта, при прогнозах роста на 4,5%. В годовом выражении продажи взлетели на рекордные 42,4%, что обусловлено низкой сравнительной базой прошлого года, когда были введены первые карантинные ограничения в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 (ожидался рост на 36,8%).

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу остаются под давлением продаж, неделя завершается снижением более чем на 5% - максимальным падением с марта; цена нефти Brent находится на $1,35 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $64,95 за баррель (-0,3% и -2,3% в четверг), июльская цена WTI - $61,93 за баррель (-0,02% и -2,2% накануне).

Давление на рынок по-прежнему оказывают растущие опасения наращивания добычи Ираном, учитывая позитивные новости о ходе переговоров по возвращению Вашингтона и Тегерана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской атомной программе. Президент Исламской Республики Хасан Рухани накануне заявил, что на переговорах в Вене достигнута договоренность об отмене основных санкций, действующих в отношении страны, включая нефтяные и финансовые.

Снижению цен на нефть в последнее время способствуют растущие опасения экономистов в отношении усиливающейся инфляции в США, которая может заставить Федеральную резервную систему приступить к ужесточению денежно-кредитной политики раньше, чем планировалось, пишет Bloomberg.

Тем не менее, цены на нефть остаются более чем на 25% выше, чем в начале текущего года, что отражает ожидания роста спроса на энергоносители в США, Китае и ряде стран Европы, где ситуация с пандемией COVID-19 существенно улучшилась за последнее время.