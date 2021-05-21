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ЦБ повысил коэффициенты риска по ипотеке с низким первоначальным взносом

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ начал принимать меры по охлаждению рынка ипотеки, годовые темпы роста которого на начало апреля достигли 23%.

ЦБ отмечает, что банки постепенно увеличивают долю ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (менее 20%), что повышает их уязвимость к возможным шокам.

На первичном рынке ипотеки доля кредитов с первоначальным взносом менее 20% в общем объеме предоставленных кредитов выросла с 24% во втором квартале 2020 года до 45% в первом квартале 2021 года. На вторичном рынке ипотеки увеличение доли таких кредитов за указанный период незначительно - с 30% до 33%.

Для ограничения рисков ипотечного кредитования, связанных с низким первоначальным взносом, совет директоров Банка России принял решение повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с соотношением "кредит/залог" от 80% до 85%. Новые значения надбавок составят от 50 до 100 процентных пунктов в зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика и будут применяться к кредитам, предоставленным с 1 августа 2021 года.

"Повышение надбавок будет способствовать снижению стимулов банков к расширению кредитования за счет предоставления заемщикам кредитов с низким первоначальным взносом, а также позволит ускорить восстановление макропруденциального буфера по ипотечным кредитам и обеспечить устойчивость банков к потенциальным стрессовым сценариям", - указал ЦБ.

Учитывая, что платежеспособность заемщиков в значительной мере зависит от уровня долговой нагрузки, в случае дальнейшего повышения долговой нагрузки и сохранения ускоренного роста цен на недвижимость Банк России во втором полугодии 2021 года может рассмотреть вопрос об установлении надбавок к коэффициентам риска также для кредитов с первоначальным взносом более 20% и высоким значением показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика.

В первом квартале 2021 года на кредиты заемщикам с высоким уровнем ПДН (более 80%) пришлось 24% объема предоставленных ипотечных кредитов.

ЦБ РФ

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