В ЦБ отметили, что бюджетное правило обеспечивает предсказуемость условий

Без него население и бизнес оказлись бы в ситуации подкидывания монетки, сказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Россия продолжает зависеть от цены на нефть, хотя и не так существенно, как раньше, бюджетное правило и плавающий курс остаются важными демпфирующими элементами, заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов. Он сказал это на встрече с депутатами думской фракции "Справедливая Россия".

"Важнейшим элементом является бюджетное правило и плавающий курс, которые демпфируют внешние шоки, а мы действительно продолжаем зависеть от нефти, и без таких демпферов ситуация для инвесторов, для бизнесменов, для населения будет подкидыванием монетки, то есть мы будем полностью зависеть от цены на нефть. Сегодня это не так. Сегодня экономическая ситуация в России благодаря этим инструментам позволяет другим секторам расти, она позволяет строить долгосрочные планы, делать долгосрочные инвестиции", - сказал Швецов.

Депутаты обратили внимание на неравномерное распределение средств в российских регионах, низкий уровень оплаты труда и поинтересовались, не было бы правильным использовать международные резервы для повышения качества жизни граждан.

Швецов ответил, что резервы тратить неправильно, надо повышать производительность труда. "Что касается в целом уровня жизни, нет другого рецепта, кроме роста производительности труда. За всю историю человечества рост благосостояния был связан только с этим фактором. Временно, да, мы можем раскупорить любую "кубышку", мы можем за три года проесть наши резервы, но разве это разумная политика? Мы обеспечиваем долгосрочную финансовую макроэкономическую стабильность", - подчеркнул он.

"Я считаю, что главный фокус правительства должен быть нацелен даже не на повышение удобства для гражданина пользования госуслугами, а на повышение производительности труда, потому что как бы мне не было удобно, с пустым кошельком я этими удобствами воспользоваться не смогу. Поэтому наполнение кошельков наших граждан через рост производительности труда - это задача номер один", - добавил Швецов.