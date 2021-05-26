Поиск
AНачало в 16:15Россия Россия3 : 0Дания ДанияОконченподробнееBНачало в 16:15Казахстан Казахстан3 : 2Германия ГерманияОконченподробнее

Ford увеличит на треть расходы на выпуск электромобилей и аккумуляторов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Ford Motor увеличивает расходы на производство электромобилей и аккумуляторов и намерен потратить более $30 млрд к 2025 году по сравнению с ранее планировавшимися $22 млрд, сообщается в пресс-релизе компании.

В заявленную сумму входят как уже потраченные в последние несколько лет средства, так и планируемые затраты на строительство двух заводов по производству аккумуляторов в США совместно с корейской SK Innovation Co.

ЭкономикаFord и SK Innovation будут совместно выпускать батареи для электромобилейЧитать подробнее

Ford заявила также, что к 2030 году четыре из десяти моделей ее автомобилей будут работать на электричестве.

"Это самая большая возможность для роста и увеличения капитализации компании с тех пор, как Генри Форд запустил конвейер для производства Model T, и мы ухватились за нее обеими руками", - отметил главный исполнительный директор компании Джим Фарли, слова которого приводятся в сообщении.

Автопроизводитель также создаст подразделение Ford Pro, которое будет включать собственные автосервисы и дистрибьюторский бизнес. Уход от текущей бизнес модели, при которой учитывается только выручка от продаж автомобилей, поможет компании увеличить операционную маржу до 8% к 2023 году с 4% в последние годы, говорится в заявлении компании.

Ford Ford Motor США

Новости по теме

Новости

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году с 2,9% до 3,2%

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году с 2,9% до 3,2%

Российским силовикам с октября увеличат оклады

Российским силовикам с октября увеличат оклады
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

"Белавиа" отменила полеты на Украину, в Латвию и Швецию

РФПИ с партнерами вложили $250 млн в онлайн-кинотеатр Ivi

"Газпром" предложил построить в Петербурге 703-метровый небоскреб

"Газпром" предложил построить в Петербурге 703-метровый небоскреб

Промпроизводство в РФ в апреле превысило уровень 2019 года на 2,2%

Промпроизводство в РФ в апреле превысило уровень 2019 года на 2,2%

Производственным директором "Норникеля" стал экс-гендиректор "ВСМПО"

Производственным директором "Норникеля" стал экс-гендиректор "ВСМПО"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');