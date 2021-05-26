Ford увеличит на треть расходы на выпуск электромобилей и аккумуляторов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Ford Motor увеличивает расходы на производство электромобилей и аккумуляторов и намерен потратить более $30 млрд к 2025 году по сравнению с ранее планировавшимися $22 млрд, сообщается в пресс-релизе компании.

В заявленную сумму входят как уже потраченные в последние несколько лет средства, так и планируемые затраты на строительство двух заводов по производству аккумуляторов в США совместно с корейской SK Innovation Co.

Ford заявила также, что к 2030 году четыре из десяти моделей ее автомобилей будут работать на электричестве.

"Это самая большая возможность для роста и увеличения капитализации компании с тех пор, как Генри Форд запустил конвейер для производства Model T, и мы ухватились за нее обеими руками", - отметил главный исполнительный директор компании Джим Фарли, слова которого приводятся в сообщении.

Автопроизводитель также создаст подразделение Ford Pro, которое будет включать собственные автосервисы и дистрибьюторский бизнес. Уход от текущей бизнес модели, при которой учитывается только выручка от продаж автомобилей, поможет компании увеличить операционную маржу до 8% к 2023 году с 4% в последние годы, говорится в заявлении компании.