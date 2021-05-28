Правительство РФ утвердило решение о пошлине на экспорт сои в 20% с 1 июля

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило решение о пошлине на экспорт сои с 1 июля 2021 года.

Как сообщается в пресс-релизе кабинета министров, размер пошлины составит 20% от стоимости продукции, но не менее $100 за тонну.

Сейчас ставка экспортной пошлины равна 30%. "Снижение, с одной стороны, позволит сельхозпроизводителям отправлять часть продукции на экспорт, с другой стороны - сохранит препятствия для роста цен на этот продукт", - говорится в сообщении.

Решение будет действовать до 31 августа 2022 года включительно. Оно поможет поддержать баланс на внутреннем рынке масличных культур и продуктов их переработки.