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Более 200 тыс. тонн сои экспортировало Приамурье в первом квартале в Китай

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Амурская область за первый квартал экспортировала в Китай свыше 200 тыс. тонн сои, что сопоставимо с объемами, которые отгружены за весь прошлый год, сообщает в среду Минэкономразвития региона.

"За первые четыре месяца текущего года в Китай отправлено 219 тыс. тонн сои. Этот показатель превышает общий объем экспорта сои за весь прошлый год. В Китай также экспортировано 4,7 тыс. тонн соевого масла и 8,6 тыс. тонн соевого шрота", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объем поставок соевой продукции китайским партнерам в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился в два раза. До конца 2021 года Амурская область планирует дополнительно поставить на китайский рынок 100 тыс. тонн соевых бобов, 30 тыс. тонн шрота и 20 тыс. тонн соевого масла.

Как сообщалось, в текущем году Приамурье планирует засеять соей 863 тыс. га.

Амурская область Китай

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