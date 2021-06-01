АФК "Система" реализовала опцион на продажу акций Segezha

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - АФК "Система" сообщила, что реализовала опцион на продажу акций Segezha Group и сократила долю в ней до 73,1% с 73,7%. За акции АФК получила около 0,8 млрд рублей.

Лесопромышленный холдинг Segezha Group в апреле провел IPO по цене 8 рублей за акцию. В результате первичного размещения доля акций Segezha в свободном обращении составила 23,9% (без учета опциона на доразмещение).

АФК "Система" по итогам IPO осталась основным акционером холдинга с долей в 73,7% (без учета опциона). АФК планировала реализовать опцион на продажу 562,5 млн акций (до 15% от объема предлагаемых в рамках IPO акций) в течение 30 дней с момента размещения.